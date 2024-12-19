Стан здоров’я не дозволяє служити. Як оформити відстрочку від мобілізації

На ВЛК необхідно пройти декількох спеціалістів

Під час загальної мобілізації не всі громадяни підлягають призову. Особливий статус мають військовозобов’язані, у яких є обмеження за станом здоров’я.

Юристи компанії "INSEININ" розповіли, як відбувається процес отримання відстрочки від мобілізації за медичними показаннями та які документи для цього потрібні. Щоб оформити відстрочку, потрібно пройти огляд військово-лікарської комісії (ВЛК).

Залежно від стану здоров’я, комісія може ухвалити такі висновки:

придатний до військової служби;

придатний до служби в частинах забезпечення або навчальних закладах;

непридатний до військової служби з виключенням з обліку;

тимчасово непридатний із необхідністю переогляду.

У разі тимчасової непридатності військовозобов'язаний може отримати відстрочку. Це регламентується статтею 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Рішення про стан здоров’я ухвалюється на основі медичних показників, які підтверджуються документально .

Медичний огляд включає:

огляд хірурга, терапевта, невропатолога, психіатра, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога, дерматолога;

додатковий огляд іншими фахівцями за необхідності;

подання медичної карти або інших документів, які підтверджують проблеми зі здоров'ям.

Юристи пояснюють, що рішення ґрунтується на результатах медичного огляду, який проводиться відповідно до Наказу Міністерства оборони України №402 та Положення про військово-лікарську експертизу.

Щоб оформити відстрочку, необхідно отримати висновок ВЛК про тимчасову непридатність або про непридатність з виключенням з обліку. За другим висновком відбувається повне виключення з військового обліку, зазначають юристи.

Нагадуємо, що чоловікам, які отримали статус "тимчасово непридатний", після періоду відновлення потрібно пройти повторну військово-лікарську комісію. Відстрочку надають на період від 6 до 12 місяців, залежно від діагнозу і необхідного терміну для реабілітації.

Якщо медичні показники будуть в межах норми, військовозобов'язаного можуть визнати придатним до служби.

Раніше "Телеграф" писав, чи є подача заяви про відстрочку оновленням даних у ТЦК. Цей обов'язок покладається на самого громадянина.