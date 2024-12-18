Чи є подача заяви про відстрочку оновленням даних у ТЦК

Цей обов'язок покладається на самого громадянина

Заяви про надання відстрочки від мобілізації не можуть вважатися виконанням обов'язку щодо уточнення військово-облікових даних. Навіть, якщо в них вказані актуальні контактні дані.

Про це пише Судово-юридична газета з посиланням на постанову по справі №159/7250/24 Восьмого апеляційного адміністративного суду. Законодавство чітко визначає три способи уточнення персональних даних для військовозобов'язаних:

через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);

через електронний кабінет у системі "Резерв+";

безпосередньо у територіальному центрі комплектування (ТЦК).

Заяви про надання відстрочки, які надсилаються до ТЦК, стосуються лише питань тимчасового звільнення від призову і не стосуються обов’язку щодо оновлення облікових даних. Відповідно, подача таких заяв не звільняє від відповідальності за невиконання вимоги уточнити дані в установлений законом строк.

Суд також зазначив, що обов'язок уточнення даних покладається виключно на самого військовозобов'язаного . Взаємодія державних реєстрів, яка автоматично наповнює систему "Оберіг", також не звільняє від персональної відповідальності громадян за актуалізацію своїх даних.

Таким чином, у випадку розгляду судової справи щодо порушення правил військового обліку, суд визнає дії військовозобов'язаного недостатніми, якщо вони обмежуються лише поданням заяв про відстрочку без належного уточнення персональних даних.

Варто зазначити, за такі порушення передбачено штраф від 17 до 25,5 тисячі гривень.

Нагадуємо, що заміна паспорта-книжечки на ID-картку, яку багато хто робить через ЦНАП, також не є оновленням даних у розумінні закону про мобілізацію та військовий облік (№3633 від 11 квітня 2024 року).

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть оштрафувати чоловіків, які прийшли до ТЦК оновити дані. Суди не завжди можуть дати чітку відповідь.