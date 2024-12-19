Стан хлопця погіршився. З'явилися нові деталі жорстокого побиття студента в Чернівцях

Поліція проводить розслідування

В уповноваженого Верховної Ради України з прав людини відреагували на побиття неповнолітнього студента у Чернівцях. В роботі навчального закладу вже знайшли порушення.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Він зазначив, що після виявлення відео з побиттям студента Чернівецького фахового коледжу бізнесу та харчових технологій у гуртожитку закладу, його представниця у Чернівецькій області Ірина Ісопенко здійснила візит до закладу освіти та медичної установи.

Було встановлено, що інцидент стався вранці 14 грудня у гуртожитку коледжу. Тілесні ушкодження неповнолітньому нанесли двоє юнаків, які не є студентами цього закладу та не проживають у гуртожитку.

За результатами візиту представники омбудсмена також виявили низку порушень у діяльності закладу. Зокрема, адміністрація не повідомила правоохоронні органи про інцидент, який стався у гуртожитку, дитині не забезпечили надання невідкладної медичної допомоги, батьків не поінформували про випадок побиття дитини.

Крім того, не було належного контролю за проживанням та обліком відвідування сторонніми особами гуртожитку коледжу. Також у навчальному закладі не фіксували повідомлення про факти виявлених порушень у гуртожитку.

Як з'ясувалося, в день інциденту родич студента викликав працівників Національної поліції до закладу та подав заяву про факт побиття. 14 грудня 2024 року правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень неповнолітньому.

Лубінець зазначив, що наразі дитина перебуває у лікарні. У зв’язку із погіршенням стану здоров’я 15 грудня хлопця туди доправили каретою швидкої допомоги у супроводі брата. Лікарі діагностували внутрішню черепно-мозкову травму, струс мозку, гематому ока та забій м’яких тканин носа. Стан дитини — середньої важкості, лікарі забезпечили належне лікування.

"Звертаю увагу, що керівництво закладу зобов’язане створювати безпечні умови навчання та виховання у закладі освіти! Невжиття своєчасних заходів для захисту прав дитини є грубим порушенням, що матиме відповідні наслідки. Таке поводження недопустиме! Взяв ситуацію на контроль та скерував відповідні листи до компетентних органів", — підкреслив омбудсмен.

Нагадаємо, в одному з дитячих будинків-інтернатів у Закарпатській області виявили випадки порушення прав вихованців. Зокрема, мова йде про трудову експлуатацію, побиття та вимагання особистих коштів.