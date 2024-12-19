Состояние парня ухудшилось. Появились новые детали жестокого избиения студента в Черновцах

Полиция проводит расследование

У уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека отреагировали на избиение несовершеннолетнего студента в Черновцах. В работе учебного заведения уже обнаружены нарушения.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он отметил, что после обнаружения видео с избиением студента Черновицкого профессионального колледжа бизнеса и пищевых технологий в общежитии заведения, его представительница в Черновицкой области Ирина Исопенко совершила визит в заведение и медицинское учреждение.

Было установлено, что инцидент произошел утром 14 декабря в общежитии колледжа. Телесные повреждения несовершеннолетнему нанесли двое юношей, которые не являются студентами этого заведения и не проживают в общежитии.

По результатам визита представители омбудсмена также обнаружили ряд нарушений в деятельности заведения. В частности, администрация не сообщила правоохранительным органам об инциденте, который произошел в общежитии, ребенку не обеспечили оказание неотложной медицинской помощи, родителей не проинформировали о случае избиения ребенка.

Кроме того, не было должного контроля за проживанием и учетом посещения посторонними лицами общежития колледжа. Также в учебном заведении не фиксировались сообщения о фактах выявленных нарушений в общежитии.

Как выяснилось, в день инцидента родственник студента вызвал работников Национальной полиции в заведение и подал заявление о факте избиения. 14 декабря 2024 правоохранительные органы открыли уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему.

Лубинец отметил, что в настоящее время ребенок находится в больнице. В связи с ухудшением здоровья 15 декабря парня туда доставили каретой скорой помощи в сопровождении брата. Врачи диагностировали внутреннюю черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематому глаза и ушиб мягких тканей носа. Состояние ребенка – средней тяжести, врачи обеспечили должное лечение.

"Обращаю внимание, что руководство учреждения обязано создавать безопасные условия обучения и воспитания в учебном заведении! Непринятие своевременных мер по защите прав ребенка является грубым нарушением, которое будет иметь соответствующие последствия. Такое поведение недопустимо! Взял ситуацию на контроль и направил соответствующие письма к компетентным органов", — подчеркнул омбудсмен.

Напомним, в одном из детских домов-интернатов в Закарпатской области выявили случаи нарушения прав воспитанников. В частности, речь идет о трудовой эксплуатации, избиении и вымогательстве личных средств.