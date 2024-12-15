"Було б бажання". Як покарати вчителів, які ігнорують українську мову в школі

Держава має звернути увагу на свідоме порушення законодавства освітянами

Верховна Рада ухвалила три закони, які зобов’язують викладачів навчальних закладів під час освітнього процесу розмовляти українською мовою. І недотримання їхніх норм є порушенням.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів перший освітній омбудсмен України Сергій Горбачов. Він пояснив, як можна покарати порушників законодавства.

Більше читайте в публікації: "Школа не має забезпечувати мобілізаційний ресурс: Горбачов про студентів-ухилянтів, шкільну форму, і кінець "лагідної українізації"".

Експерт каже: щоб зареєстрований у Верховній Раді законопроект №12086 про використання державної мови школярами на перервах перестав бути декларативним, треба починати з дорослих.

— Вчителі іноді говорять російською на перервах, а іноді й на уроках. Це взагалі є неприйнятним, — каже перший освітній омбудсмен. — Але ви помиляєтесь, що не можна нічого вдіяти. У нас є закони "Про забезпечення функціонування української мови як державної", "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту". Там чітко прописано, що людина на роботі під час виконання своїх посадових або службових обов'язків (а вчитель на перерві також працює), має послуговуватися державною мовою.

За словами освітянина, за те, що державна мова не використовується, можуть бути санкції: догана, звільнення.

— Хоча я, чесно кажучи, не знаю випадків, щоб звільнили за те, що людина ігнорує державну мову. А варто було б звернути на це увагу.

Цей законопроект є одним із низки близьких за змістом і спрямуванням інших законів. Було б бажання застосовувати це законодавство. Законопроект, який знову звертає увагу суспільства на важливість української мови, має в цьому допомогти, — підсумував перший освітній омбудсмен..

"Телеграф" раніше писав, чому українська мова на перервах необхідна.