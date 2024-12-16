У Харкові з сім'ї військового могли вимагати гроші на подарунок вчительці: деталі скандалу

Усі кошти мають надходити на офіційний рахунок школи

У Харкові стався скандал з батьками дитини, яка ходить в ліцей №24. Матір та батька нібито вилучили з батьківського чату через те, що ті не здали гроші на подарунки вчителям.

Про це повідомила мама дівчинки Тетяна Очкуренко. Вона опублікувала допис у Фейсбук "Батьки SOS".

"Поки донька навчалася в першому класі онлайн, а я у зв'язку з цим не мала змоги працювати, батьки рази чотири збирали гроші на сумки з продуктами та готівку для вчителя", — пише жінка.

За її словами, 26 серпня вони з донькою прийшли до школи, як і всі діти з батьками, щоб отримати підручники для 2 класу. Під час цього "свята" мами дівчинки підійшли інші батьки і нібито психологічно тиснули на неї. Претензія полягала у тому, що вона не здала гроші — 200 гривень на квіти для цього "свята" і водночас на день народження вчительки.

"Я сказала, що не хочу поширювати корупцію і грошей не дам. Після чого мене і мого чоловіка (який в цей день перебував на лінії вогню) видалили з батьківського чату без роз'яснень. У вересні вперше моя донька пішла в метро школу, це була радість, але забрала я її в сльозах. В ночі сталася істерика і виявилося, що вчителька сказала, що місць в метро мало, а бажаючих багато, тому наступного разу в метро не піде Очкуренко", — ділиться жінка.

Мама дівчинки додає, що ходила до директора. Жінка пояснила йому, що квіти за 5 тисяч грн вже на смітнику, а на ці гроші можна купити турнікети та чийсь батько повернувся б живим додому. Директор, як вона пише обіцяв припинити корупцію.

"Після ротації мій чоловік ходив до директора і роз'яснив, що примусових зборів не має бути. Напередодні Дня ЗСУ я зверталася до вчителя та всіх батьків, щоб нас поновили в батьківському чаті. Потім мій чоловік хотів роз'яснення, чому його так і не додають знову у чат. Але додали тільки після того, як він двічі телефонував адміну чату і пояснював, що примусових зборів не має бути", — коментує жінка.

За її словами, зараз в чаті нібито почали знову збирати гроші. Тобто, вона стверджує, що директор не дотримався обіцянок.

"Найгірше те, що донька бачить — якщо не носити сумки з продуктами, алкоголем та готівку вчителю, цькувати будуть всю сім'ю", — підсумувала жінка.

Реакція школи

"Телеграф" звернувся до ліцею №24, де стався прикрий інцидент. На прохання журналістки прокоментувати ситуацію, заступник директора відповіла, що такі питання потрібно обговорити з директором ліцею. Що стосується звернення жінки до директора, то вона відповіла, що таке було.

Директор ліцею Колесник Валерій Володимирович прокоментував цей інцидент та зазначив, що в їхньому фонді немає ніяких зборів. За його словами, Тетяна Очкуренко зверталась до нього, що у класі начебто є збори.

"Я своєю чергою розмовляв з вчителем, мене запевнили, що зборів коштів немає. Я видав наказ закладу освіти про заборону будь-яких коштів. Але є батьки, які самостійно ініціюють щось між собою у приватному випадку", — розповідає він.

На цитату зі скрінів про кошти та подарунки, директор відповів, що вони регулярно збирають кошти на військо.

"Ніяких зборів коштів немає, які збори в країні війна", — сказав директор.

Допомога має бути добровільною

Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов зазначає, що батьки можуть надавати фінансову підтримку школі, але не зобов’язані це робити. Вони можуть здійснювати благодійний внесок на конкретні потреби, але це має бути оформлено відповідним актом передачі.

За словами Горбачова, готівкові внески суперечать закону. Усі кошти мають надходити на офіційний рахунок школи.

Важливо також підкреслити, що допомога має бути добровільною, без примусу.

Горбачов також радить батькам, у разі вимагання фінансової допомоги на потреби школи, передусім звертатися з письмовим запитом до керівника навчального закладу з проханням надати інформацію про те, чи подавав він запит засновникам — управлінню чи відділу освіти із проханням виділити кошти на конкретні цілі.

Раніше "Телеграф" писав, що під Дніпром затримали місцевого депутата та групу рекетирів, які вимагали гроші з військового.