Влаштувати російським МіГам "Пекло". Чому ЗСУ не б’ють по аеродромах у тилу ворога

Україна має далекобійні ракети-дрони, здатні вдарити на 700 кілометрів

Російські винищувачі МіГ-31К, які загрожують Україні ударами аеробалістичних ракет "Кинджал", сідають на аеродром "Приволзький" на захід від Астрахані (понад 800 км від ЛБЗ), тим самим потрапляючи в зону досяжності українських далекобійних дронів і ракет. Однак для удару відплати Україні потрібно провести низку заходів.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010) Ігор Романенко. Він пояснив, що саме потрібно Україні для такого удару.

— З нашого боку потрібен час на дорозвідку, уточнення ситуації та підготовки відповідних сил. Тому все не так швидко може відбуватися, — каже військовий експерт.

Він нагадав, що Сили оборони України майже щодоби застосовують по ворогу свої безпілотні засоби. І останнім часом можна бачити не тільки удари безпілотних дронів і ракетних комплексів, а й декількох типів ракет-дронів, який зайняли проміжну позицію між ними. Це "Рута", "Пекло".

Після розробки та випуску експериментальної партії ракетодронів відбувається масштабування їхнього виробництва.

— Того ж "Пекла" за сотню вироблено і їхнього застосування, я думаю, дочекаємося. Процес цей йде, хотілось би швидше, хотілось би більше. Але маємо те, що маємо на поточний час, — підсумував Ігор Романенко.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає дрон-ракета "Рута".