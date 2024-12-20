Устроить российским МиГам "Пекло". Почему ВСУ не бьют по аэродромам в тылу врага

Украина имеет дальнобойные ракеты-дроны, способные ударить на 700 километров

Российские истребители МиГ-31К, угрожающие Украине ударами аэробалистических ракет "Кинжал", садятся на аэродром "Приволжский" к западу от Астрахани (более 800 км от ЛБЗ), тем самым попадая в зону досягаемости украинских дальнобойных дронов и ракет. Однако для удара возмездия Украине нужно провести ряд мероприятий.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010) Игорь Романенко. Он объяснил, что именно нужно Украине для такого удара.

— С нашей стороны нужно время на доразведку, уточнение ситуации и подготовку соответствующих сил. Поэтому все не так быстро может происходить, — говорит военный эксперт.

Он напомнил, что Силы обороны Украины почти ежесуточно применяют по врагу свои беспилотные средства. И в последнее время можно видеть не только удары беспилотных дронов и ракетных комплексов, но и нескольких типов ракет-дронов, занявших промежуточную позицию между ними. Это "Рута" и "Пекло".

После разработки и выпуска экспериментальной партии ракетодронов происходит масштабирование их производства.

— Того же "Пекла" за сотню произведено и их применения, я думаю, дождемся. Процесс этот идет, хотелось бы быстрее, хотелось бы больше. Но имеем то, что имеем в настоящее время, — подытожил Игорь Романенко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит дрон-ракета "Рута".