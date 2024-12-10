Як виглядає нова українська ракета "Рута": ЗМІ показали перші кадри

Ця ракета має ряд переваг

У вівторок, 10 грудня, президент України Володимир Зеленський оголосив про виробництво в Україні ракет "Паляниця" та "Рута". Остання є поєднанням низької ціни, навантаження та швидкості. Також у мережі з'явилися фото нової ракети.

Про це повідомляє "Мілітарний". За даними журналістів, ймовірним творцем цієї ракети є європейська аерокосмічна компанія Destinus, заснована 2021 року. Її керівником є виходець із Росії Михайло Кокорич, який відмовився від громадянства РФ.

За даними з відкритих джерел, ця ракета має низку переваг. Зокрема, вона має двигун для прискорення і парашут для приземлення.

Зліт цієї ракети провадиться за допомогою прискорювача, а посадка — за допомогою парашутів. На сьогоднішній день детальні технічні характеристики, а також ціна ракети поки що тримаються в секреті.

Водночас, повідомляється, що за останні роки Україна витратила на створення власної ракетної програми величезні кошти.

Крім того, у розробці знаходяться інші зразки техніки, якими може похвалитися ВПК України. Це розвідник "Гор", нічні бомбери "Вампір" та "Heavy Shot", FPV-дрони "Колібрі" та "Камік", літаки Darts.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомо про ракети Tomahawk, які можуть передати Україні.