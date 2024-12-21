Не Покровський: у ЗСУ назвали найбільш гарячий напрямок на фронті

Загарбники рвуться до адмінкордону Дніпропетровської області

Російські окупанти суттєво активувалися на Времівському напрямі. За цю добу там сталося майже 40 бойових зіткнень.

Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі марафону новин. За його словами, там противник намагається захопити Велику Новосілку та вийти на адміністративний кордон Донецької та Дніпропетровської областей.

Волошин каже, що загарбники там використовують тактику атак малими групами із залученням бронетехніки та авіації. При цьому бойові дії там не вщухають навіть уночі, оскільки в окупаційних військ з'явилося достатньо приладів нічного бачення та тепловізорів, що дозволяє їм атакувати попри темряву.

"Вони діють на виснаження наших сил, оскільки атаки там ідуть і вдень і вночі. При цьому вельми інтенсивні", — сказав він.

Представник ВСУ додав, що росіяни втратили лише за добу близько 150 солдатів, але при цьому не знижують темпи наступу.

Як повідомлялося раніше, за попередню добу окупанти досягли певних успіхів у Курській області, де йде операція Сил Оборони України. Також ворог просунувся поблизу Куп’янська (Харківська область) та в межах Торецька (Донецька область).