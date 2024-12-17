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Росіяни націлились на стратегічний вузол. У ЗСУ пояснили, чи є загроза для Дніпропетровщини (карта)

Автор
Андрій Мулько
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Ворог вже наблизився до кордонів області
Ворог вже наблизився до кордонів області. Фото Колаж "Телеграфу"

Окупанти продовжують тиснути на півночі Донецької області

Російські війська планують увійти в Дніпропетровську область. Ціллю ворога може бути захоплення всієї області.

Про це в ефірі телеканалу "Ми-України" повідомив начальник відділення комунікацій 48 окремої артилерійської бригади Богдан Петренко. За його словами, зараз росіяни зосередили свої зусилля на захопленні Великої Новосілки.

Петренко пояснив, що Велика Новосілка є важливим стратегічним вузлом. За його словами, контроль над цим населеним пунктом відкриває окупантам можливості для подальшого наступу в різних напрямках.

"Йдеться як про напрямок на північ Донецької області в сторону Покровська, так і в напрямку заходу – Запорізької області. Не виключено, що росіяни мають у своїх планах захід і у Дніпропетровську область – з метою тиску на Україну або захоплення в цілому", — підкреслив Петренко.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росіяни посилили тиск на трьох напрямках Донеччини і йдуть в наступ на Курщині. Ворог активно застосовує підрозділи армії КНДР, які вже встигли зазнати суттєвих втрат.

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#Дніпропетровська область #Наступ #Велика Новосілка