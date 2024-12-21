Росіяни мають просування в Харківській та Донецькій областях і на Курщині (карти боїв)

Тривають запеклі бої

Триває 1032-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, вони мали просування в Курській області, де триває операція Сил Оборони України. Також ворог просунувся поблизу Куп’янська (Харківська область) та в межах Торецька (Донеччина).

Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни (ISW) у своєму зведенні за 20 грудня.. Нещодавно російська армія просунулася на захід від Малої Локні на Курщині. Про це свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 18 грудня, які показують удари українських сил по ймовірних північнокорейських позиціях під російським командуванням на захід від Малої Локні.

За оцінками аналітиків, російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Куп’янська. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 грудня, показують, що росіяни нещодавно просунулися в північній частині Загризова (на південний схід від Куп’янська). Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що ворог намагається обійти Дворічну (на північ від Куп’янська) з півночі. За його словами, росіяни можуть утримувати обмежені позиції в лісах на західному (правому) березі річки Оскіл на північ від Дворічної.

Росіяни мали просування у Торецьку. Згідно з геолокаційними кадрами, армія РФ незначно просунулася до вулиці Українській в північній частині Торецька і до вулиці Гагаріна в південно-східній частині Торецька.

Як повідомляв "Телеграф", за даними Генштабу ЗСУ 19 грудня Сили оборони України встановили черговий рекорд за кількістю ліквідованих окупантів. Того дня на фронті було ліквідовано 2 200 російських військовослужбовців.