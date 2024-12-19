Мемний командир "кадирівців" розповів, як розминувся із ЗСУ на Курщині і подякував богу (відео)

Він крутився з колонами близько двох годин

Командир російського кадирівського збройного формування "Ахмат" (так званого "спецназу", більше відомого, як "TikTok-війська") Апті Алаудінов розповів, як "розминувся" з українськими захисниками. Він подякував за це богу. Хоча до цього, він здав російську армію і розповів про їхні злочини у Курській області.

Про це він сказав в інтервʼю росЗМІ. Його цитують українські телеграм-канали.

"Що найцікавіше, виходить, ось у ніч, коли противник уже заїхав колонами, я заїхав у район Погребок, і, виявляється, я крутився протягом години півтори-двох навіть, я крутився ось із цими колонами, і противником, виходить, на одній ділянці ми крутилися. На одному п'ятачку, так. Якось ось бог мене любить, що ми розминулися", — розповідає командир "Ахмату".

Бої у Курській області

Нагадаємо, Курська операція українських військ триває вже чотири місяці.

Бійцям ЗСУ вдалося досягти успішного результату. Зокрема, вони захопили в полон сотні російських окупантів. Також під контролем України перебуває велика кількість населених пунктів на території Курської області.

Як зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, наразі головне завдання Курської операції — завдати ворогові максимальних втрат.

Раніше "Телеграф" писав, що офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував слова заступника начальника Головного військово-політичного управління ЗС РФ та командира спецназу "Ахмат" Апті Алаудінова про нібито перемогу РФ у "СВО" (так росіяни називають війну з Україною). На його думку, війну ще рано вважати завершеною.