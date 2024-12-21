Не Покровское: в ВСУ назвали наиболее горячее направление на фронте

Захватчики рвутся к админгранице Днепропетровской области

Российские оккупанты существенно активировались на Времевском направлении. За текущие сутки там произошло почти 40 боевых столкновений.

Об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире марафона новостей. По его словам, там противник пытается захватить Великую Новоселку и выйти на административную границу Донецкой и Днепропетровской областей.

Волошин говорит, что захватчики там используют тактику атак малыми группами с привлечением бронетехники и авиации. При этом, боевые действия там не утихают даже ночью, так как у оккупационных войск появилось достаточно приборов ночного видения и тепловизоров, что позволяет им атаковать несмотря на темноту.

"Они действуют на истощение наших сил, так как атаки там идут и днем и ночью. При том весьма интенсивные", — сказал он.

Представитель ВСУ добавил, что россияне потеряли лишь за сутки около 150 солдат, но при этом не снижают темпы наступления.

Как сообщалось ранее, за предыдущие сутки оккупанты добились определенных успехов в Курской области, где идет операция Сил Обороны Украины. Также враг продвинулся вблизи Купянска (Харьковская область) и в пределах Торецка (Донецкая область).