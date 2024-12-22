Зима знову скасовується? Якою буде погода 23 грудня

Жителям деяких регіонів може знадобитись парасолька

Після незначного похолодання на вихідних до України знову повернеться плюсова температура. Також на початку тижня місцями можливі опади.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, у понеділок, 21 грудня, температура повітря вдень буде коливатися від 0 °C до +7 °C. А в Криму та Одесі стовпчики термометра взагалі можуть піднятися до +9 °C.

Захід України

У західних областях буде хмарно з проясненнями, можливі незначні опади у вигляді дощу. Температура повітря вдень буде коливатись від 0 до +2 °C. Однак вночі температура повітря опускатиметься до -3 °C. Лише на Закарпатті вдень буде до +4 °C

Північ України

У північних областях також буде хмарно з проясненнями та без опадів. Денна температура повітря коливатиметься від 0 до +2 °C. А вночі стовпчики термометрів будуть опускатись до -4 °C.

Схід України

У східних областях очікується хмарно з проясненням. Місцями можливий дощ та мокрий сніг. Вдень температура повітря буде сягати +2-5 °C. Проте вночі подекуди стовпчики термометрів будуть опускатись до -1 °C.

Південь України

У південних областях буде найтепліше. Проте місцями можливий невеликий дощ. Показники термометрів вдень коливатимуться в межах від +4 до +9 °C. А вночі температура перебуватиме в коридорі від -1 до +4 °C.

Нагадаємо, відомий синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", якою буде погода в Україні в кінці грудня. Також він сказав, чи варто чекати українцям снігу на Новий рік.