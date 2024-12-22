Зима снова отменяется? Какой будет погода 23 декабря

Жителям некоторых регионов может понадобиться зонтик

После незначительного похолодания на выходных в Украину снова вернется плюсовая температура. Также в начале недели местами возможны осадки.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в понедельник, 21 декабря, температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +7 °C. А в Крыму и Одессе столбики термометра могут подняться до +9 °C.

Запад Украины

В западных областях будет облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки в виде дождя. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от 0 до +2 °C. Ночью температура воздуха будет опускаться до -3 °C. Лишь на Закарпатье днем будет до +4 °C

Север Украины

В северных областях будет облачно с прояснениями и без осадков. Дневная температура воздуха будет колебаться от 0 до +2 °C. Ночью столбики термометров будут опускаться до -4 °C.

Восток Украины

В восточных областях будет облачно с прояснением. Местами возможен дождь и мокрый снег. Днем температура воздуха будет достигать +2-5 °C. Однако ночью местами столбики термометров будут опускаться до -1 °C.

Юг Украины

В южных областях будет теплее всего. Однако местами возможен небольшой дождь. Показатели термометров днем будут колебаться от +4 до +9 °C. Ночью температура будет в коридоре от -1 до +4 °C.

Напомним, известный синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", какой будет погода в Украине в конце декабря. Также он сказал, стоит ли ждать украинцам снега на Новый год.