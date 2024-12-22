Зима снова отменяется? Какой будет погода 23 декабря
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Жителям некоторых регионов может понадобиться зонтик
После незначительного похолодания на выходных в Украину снова вернется плюсовая температура. Также в начале недели местами возможны осадки.
По данным Украинского гидрометеорологического центра, в понедельник, 21 декабря, температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +7 °C. А в Крыму и Одессе столбики термометра могут подняться до +9 °C.
Запад Украины
В западных областях будет облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки в виде дождя. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от 0 до +2 °C. Ночью температура воздуха будет опускаться до -3 °C. Лишь на Закарпатье днем будет до +4 °C
Север Украины
В северных областях будет облачно с прояснениями и без осадков. Дневная температура воздуха будет колебаться от 0 до +2 °C. Ночью столбики термометров будут опускаться до -4 °C.
Восток Украины
В восточных областях будет облачно с прояснением. Местами возможен дождь и мокрый снег. Днем температура воздуха будет достигать +2-5 °C. Однако ночью местами столбики термометров будут опускаться до -1 °C.
Юг Украины
В южных областях будет теплее всего. Однако местами возможен небольшой дождь. Показатели термометров днем будут колебаться от +4 до +9 °C. Ночью температура будет в коридоре от -1 до +4 °C.
Напомним, известный синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", какой будет погода в Украине в конце декабря. Также он сказал, стоит ли ждать украинцам снега на Новый год.