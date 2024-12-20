Аномальне тепло та Новий рік без снігу? Прогноз погоди в Україні на кінець грудня

В основному опади будуть у вигляді дощу

Протягом найближчих 10 днів у нашій країні переважатиме загалом відносно тепла погода, часом з опадами у вигляді мокрого снігу та дощу. З 21 по 24 грудня включно у більшості європейських країн пануватимуть циклони та атмосферні фронти, завдяки чому очікуються коливання температури повітря, атмосферного тиску та поривчастий вітер.

Як розповів у коментарі сайту "Телеграф" відомий синоптик Ігор Кібальчич, починаючи з 25 грудня і до кінця місяця на зміну мінливій та нестійкій погоді прийде більш стабільна та суха – все через величезний антициклон, який своїм впливом охопить територію багатьох країн, у тому числі вплине і на Україну. Максимальний атмосферний тиск складатиме близько 780 – 785 мм рт. ст., що перевищить норму. У більшості областей України очікуються стабільні погодні умови та загальне зниження температури на 5-7 °C.

Щодо погоди в регіонах нашої країни, то з 21 по 22 грудня циклонічність із Чорного моря спричинить дощі з мокрим снігом у південній половині України, а також у центральних та східних регіонах.

23 та 24 грудня основна зона опадів накриє західні області. Тут пройдуть дощі, у Карпатах та на Прикарпатті варто чекати снігу/мокрого снігу. Подекуди можливі опади, налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця. З 25 грудня очікується ослаблення та припинення опадів по всій Україні.

У південних областях та Криму в окремі дні варто чекати посилення вітру до 15-22 м/с, особливо у прибережних районах. Оскільки основна частина опадів очікується у вигляді дощу, а температура буде вищою за 0 °C, сніговий покрив, ймовірно, буде повністю відсутній, за винятком окремих районів західної частини та Карпат (див. прогностичну карту розподілу снігу аж до 31 грудня 2024 року). Тому зустріч Нового року може пройти без снігу, що, втім, не є вже незвичайним у наш час.

Температура повітря з 21 по 25 грудня очікується аномально високою по всій країні, вночі вона становитиме -2…+4°C, удень +2…+8°C; на крайньому півдні та в Криму місцями вдень +10…+14 °C. З 26 по 31 грудня розпочнеться поступове зниження температури вночі до -1…-7°C, вдень до -3…+3°C. У високогірній частині Карпат вночі очікується близько -5…-10°C, удень -2…-7°C. У Криму та Одеській області "плюс" збережеться до кінця грудня.

Карта очікуваного розподілу снігового покриву та його висота (в см) у Європі станом на вечір 31 грудня 2024 року:

Нагадаємо, на гірськолижному курорті в Буковелі, який нещодавно почав приймати відпочиваючих, погода на вихідні (21-22 грудня) буде не дуже холодною. Проте прогнозують сніг.