Синоптики назвали дати, коли морози повернуться в Україну

Тепла зима вже відступає

Тепла зима в Україні протримається недовго і вже цими вихідними слід очікувати значного похолодання. Стовпчик термометра від +10 градусів опуститься нижче нуля.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Зазначається, що похолодання буде поступовим, а температурний показник по областях сильно відрізнятиметься.

Коли повернуться морози?

Вже з неділі, 22 грудня, українцям слід очікувати похолодання та дощів. Західні та північні регіони опади не накриють, проте температура в -1, а подекуди навіть -6 градусів, триматиметься майже протягом доби. Східні та північні області очікує чималий "плюс" для кінця грудня з рясними дощами.

У понеділок, 23 грудня, на заході країни стовпчик термометра протягом дня коливатиметься від -1 до +1 градуса, періодично падатиме чималий сніг. Північні області теж очікує до -1 градуса протягом доби, а от центральні регіони — приморозить. Там вночі синоптики прогнозують аж -5 градусів та +1 градус вдень. Східні та південні області морози сильно не накриють, проте похолодання буде відчутно.

У вівторок, 24 грудня, здебільшого західні області очікують морози до -4 градусів вночі та -2 градусів вдень. Тут синоптики прогнозують сніг. На іншій території України стовпчик термометра коливатиметься від +2 до +6 градусів, можливий незначний дощ.

Нагадаємо, що вже зовсім скоро Україну накриють снігопади та крижані дощі.

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