Чи можуть мобілізувати з поганим слухом

ВЛК може визнати чоловіка непридатним у певних випадках

В Україні деякі категорії громадян звільняються від мобілізації через стан здоров’я. Зокрема не підлягають призову чоловіки з серйозними хворобами вуха.

"Телеграф" розповідає, із якими захворюваннями не беруть в армію. Список недуг прописано в наказі Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року.

Не мобілізують чоловіків, у яких:

стійка повна глухота на обидва вуха або глухонемота;

двостороннє важке і глибоке (3-4 ступеня) порушення слухової функції;

глухота на одне вухо і важка приглухуватість на інше;

двостороння тяжка прогресуюча приглухуватість, що прогресує;

приглухуватість з ураженням центральних відділів слухового аналізатора, вираженими вегетативними та екстремальними проявами.

Важливо підтвердити свій діагноз на військово-лікарській комісії. За висновком ВЛК чоловіка можуть визнати непридатним до служби.

Нагадуємо, непридатні до військової служби можуть бути громадяни, які мають хвороби спини:

перелом хребта;

здавлення, набряк, розрив, струс та крововилив спинного мозку;

туберкульоз хребта, що прогресує;

активний туберкульоз хребта, суглобів, кісток.

важкі форми сколіозу (ІІІ–IV ступеня);

міжхребцеві грижі, які супроводжуються стійким больовим синдромом або неврологічними порушеннями;

остеохондроз важкого ступеня з вираженими неврологічними проявами;

спондильоз та спондилоартроз із порушенням функцій хребта.

Також непридатними визнають людей з ампутованими чи деформованими кінцівками. Крім цього, підставою для відстрочки може бути важка форма плоскостопості.

Раніше "Телеграф" писав, з якими хворобами можуть визнати тимчасово непридатним. Тимчасову відстрочку можуть дати після перенесених гострих захворювань.