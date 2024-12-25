Чи можуть мобілізувати з поганим слухом
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ВЛК може визнати чоловіка непридатним у певних випадках
В Україні деякі категорії громадян звільняються від мобілізації через стан здоров’я. Зокрема не підлягають призову чоловіки з серйозними хворобами вуха.
"Телеграф" розповідає, із якими захворюваннями не беруть в армію. Список недуг прописано в наказі Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року.
Не мобілізують чоловіків, у яких:
- стійка повна глухота на обидва вуха або глухонемота;
- двостороннє важке і глибоке (3-4 ступеня) порушення слухової функції;
- глухота на одне вухо і важка приглухуватість на інше;
- двостороння тяжка прогресуюча приглухуватість, що прогресує;
- приглухуватість з ураженням центральних відділів слухового аналізатора, вираженими вегетативними та екстремальними проявами.
Важливо підтвердити свій діагноз на військово-лікарській комісії. За висновком ВЛК чоловіка можуть визнати непридатним до служби.
Нагадуємо, непридатні до військової служби можуть бути громадяни, які мають хвороби спини:
- перелом хребта;
- здавлення, набряк, розрив, струс та крововилив спинного мозку;
- туберкульоз хребта, що прогресує;
- активний туберкульоз хребта, суглобів, кісток.
- важкі форми сколіозу (ІІІ–IV ступеня);
- міжхребцеві грижі, які супроводжуються стійким больовим синдромом або неврологічними порушеннями;
- остеохондроз важкого ступеня з вираженими неврологічними проявами;
- спондильоз та спондилоартроз із порушенням функцій хребта.
Також непридатними визнають людей з ампутованими чи деформованими кінцівками. Крім цього, підставою для відстрочки може бути важка форма плоскостопості.
Раніше "Телеграф" писав, з якими хворобами можуть визнати тимчасово непридатним. Тимчасову відстрочку можуть дати після перенесених гострих захворювань.