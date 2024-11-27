Чи беруть в армію з артритом: хвороби, які звільняють від мобілізації

Діагноз потрібно підтвердити на ВЛК

В Україні триває загальна мобілізація, однак не всі військовозобов’язані можуть бути призвані на службу. За станом здоров'я деяких громадян можуть визнати непридатними.

Захворювання суглобів, кісток і м'язів, що супроводжуються значними порушеннями функцій організму, є підставою для звільнення від мобілізації. Це передбачено наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року.

Хвороби, з якими чоловіка можуть визнати непридатним до військової служби:

інфекційні артропатії зі стійкими і значними змінами (гнійні артрити, реактивні артропатії, хвороба Рейтера);

запальні поліартропатії зі значним порушенням функцій (ревматоїдний артрит, васкуліт і бурсит, синдром Фелті, хвороба Стілла, кристалічні, псоріатичні та ентеропатичні артропатії, ювенільний артрит, подагра);

системні хвороби сполучної тканини зі значним порушенням функцій (поліартеріїт вузликовий і споріднені стани, некротизуючі васкулопатії, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системний червоний вовчак, дерматополіміозит, системний склероз, сухий синдром Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасциїт та інші);

важка форма анкілозивного спондилоартриту.

Також не призивають на службу чоловіків, які мають:

артрози та інші ураження суглобів зі значними порушеннями функцій;

хвороби та ураження м'язів, синовіальної оболонки та сухожиль зі значними порушеннями функцій;

остеопатії та хондропатії зі значними порушеннями функцій (остеопороз, остеомаляція, сповільнене зрощення перелому, стресові переломи,

фіброзна дисплазія кісток, остеомієліт, остеонекроз, хвороба Педжета та інші);

набуті деформації та дефекти пальців і кінцівок зі значними порушеннями функцій;

двостороння ампутація кінцівок на будь-якому рівні або одностороння ампутаційна культя нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки;

хвороби хребта зі значними порушеннями функцій (викривлення, остеохондроз, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків тощо).

Варто зазначити, що для отримання підтвердження про непридатність до служби необхідно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Документально підтверджені медичні висновки є обов’язковими для ухвалення рішення комісією.

Раніше "Телеграф" писав, з якими вадами чоловіків виключають з обліку ТЦК. Йдеться не лише про вроджені вади розвитку.