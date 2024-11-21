Чи можуть мобілізувати чоловіка з бронхіальною астмою

Все залежить від тяжкості хвороби

В Україні продовжують мобілізацію військовозобов'язаних, однак певні захворювання можуть стати підставою для визнання громадянина непридатним до служби. Зокрема, це стосується хвороб органів дихання, що значно порушують функцію дихання.

"Телеграф" розповідає, про які саме захворювання йдеться. Згідно з наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року, підставою для визнання громадянина непридатним до військової служби є такі діагнози:

стеноз гортані;

парези і паралічі гортані зі значним порушенням функції голосоутворення і дихання;

важка форма спастичної дисфонії;

хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання (бронхіт, емфізема, обструктивна хвороба легень, бронхоектатична хвороба);

хвороби легень, спричинені зовнішніми агентами, інтерстиціальні хвороби легень зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання (пневмоконіози, хронічні пневмоніти, фіброзуючий ідіопатичний альвеоліт, легеневий альвеолярний протеїноз, гемосидероз та інші);

хронічні гнійні та некротичні хвороби, хвороби плеври, інші хвороби органів дихання зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання (абсцес легені та середостіння, піоторакс);

Крім того, якщо у чоловіка важка персистувальна бронхіальна астма, він не підлягає мобілізації. Але у випадку хвороби з незначними порушеннями функцій, громадянина можуть призвати на службу.

Нагадуємо, що з деякими хворобами шкіри та підшкірної клітковини чоловіка можуть визнати непридатним. Зокрема йдеться про такі діагнози:

дифузний нейродерміт (атопічний дерматит);

з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву;

пухирчатка звичайна;

герпетиформний дерматит;

поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз;

універсальний псоріаз (псоріатична еритродермія).

Крім того, з іншими шкірними захворюваннями військовозобов'язаних можуть визнаний тимчасово непридатними до служби. У таких випадках громадянам можуть дати відстрочку від мобілізації до покращення стану здоров'я або за рекомендацією медичних комісій.

Раніше "Телеграф" писав, що мобілізація продовжиться і в грудні. Кого не призвуть на службу наступного місяця.