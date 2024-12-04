З якими хворобами можуть визнати тимчасово непридатним

Тимчасову відстрочку можуть дати після перенесених гострих захворювань

Статус "тимчасово непридатного" до військової служби надається громадянам, які мають медичні показання, що заважають виконанню військових обов’язків. До таких причин належать захворювання або стани, які потребують лікування чи хірургічного втручання.

Цей статус є тимчасовим, і після завершення лікування чи одужання особу можуть направити на повторну медичну комісію для перегляду її придатності до служби. Згідно з положенням про військово-лікарську експертизу Збройних сил України, тимчасово непридатними можуть бути визнані особи, що мають такі захворювання:

сифіліс, гонококова інфекція, урогенітальний хламідіоз, урогенітальний трихомоніаз, урогенітальний мікоплазмоз;

кандидоз, кокцидоїдоз, бластомікоз, паракокцидоїдомікоз, споротрихоз, хромомікоз і феомікотичний абсцес, аспергильоз, криптококоз, зигомікоз, міцетома, дерматофітія, оніхомікоз;

після перенесених гострих, загострення хронічних інфекційних та паразитарних хвороб або хірургічного лікування;

після хірургічного лікування, проведення цитостатичної або променевої терапії з приводу новоутворень;

після перенесених гострих хвороб крові, кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму або хірургічного лікування;

після перенесених гострих хвороб нервової системи або хірургічного лікування;

після перенесених гострих хвороб ока та придаткового апарата або хірургічного лікування.

Рішення щодо надання статусу "тимчасово непридатний" ухвалює військово-лікарські комісії (ВЛК) на основі медичних висновків. Тимчасову відстрочку за станом здоров'я дають залежно від хвороби та часу реабілітації. Найчастіше це від 6 до 12 місяців.

Після завершення лікування або одужання людина повинна пройти повторну медичну комісію, де лікарі ВЛК оцінять стан її здоров’я. Якщо медичні показники будуть в межах норми, військовозобов'язаного можуть визнати придатним до служби.

Нагадуємо, що Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров’я запустили реформу ВЛК. Вона повинна дати можливість проходити медичний огляд у будь-якому цивільному закладі охорони здоров’я за власним вибором.

Більше не потрібно звертатися до ТЦК – медогляд можна пройти у зручному місці. За інформацією міністра оборони України Рустема Умєрова, реформа передбачає, що медичний огляд проводитимуть цивільні лікарі, які вноситимуть висновки безпосередньо в Електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ). Інформація з ЕСОЗ автоматично надходитиме до електронної системи Міністерства оборони за лічені хвилини.

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