Чи мобілізують чоловіка без зубів або з хворими яснами

Деякі хвороби не звільняють від призову

У 2024 році в Україні скасували статус "обмежено придатний" для військової служби. Разом з цим багато військовозобов'язаних чоловіків стали повністю придатними.

Це стосується і людей з хворими зубами та яснами. Список захворювань, з якими громадяни підлягають мобілізації регламентує наказ Міноборони №262 від 27 квітня 2024 про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ.

Чоловіка визнають повністю придатним за наявності таких хвороб і станів:

відсутність 10 і більше зубів на одній щелепі або заміна їх знімним протезом;

відсутність 8 кутніх зубів на одній щелепі;

відсутність 4 кутніх зубів на верхній щелепі з одного боку та 4 кутніх зубів на нижній щелепі з другого боку або заміна їх знімними протезами;

відсутність 4 і більше фронтальних зубів на одній щелепі або відсутність другого різця, ікла та першого малого кутнього зуба підряд, за неможливості заміни їх незнімними протезами.

Також беруть в армію людей, які мають:

множинний ускладнений карієс зубів;

пародонтит, пародонтоз генералізований та захворювання слизової оболонки порожнини рота, що не піддаються лікуванню;

щелепно-лицьові аномалії, включаючи аномалії прикусу без порушення функцій.

Нагадуємо, що геморой не є підставою для звільнення від мобілізації. Раніше чоловіки, в яких була ця недуга, вважалися "обмежено придатними", однак з 4 травня 2024 року в Україні статус скасували. Тобто, чоловіка з гемороєм можуть визнати придатним або придатним до військової служби з певними обмеженнями. Все залежить від форми та тяжкості захворювання.

Усі форми геморою:

Статус "придатний" – з рідкісними загостреннями при успішному лікуванні;

Статус придатного для служби у тилу – з випаданням вузлів 2-3 стадії.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати чоловіка з остеохондрозом або сколіозом. Діагноз має бути підтверджений під час проходження ВЛК, після чого приймається рішення про непридатність до служби.