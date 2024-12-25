Могут ли мобилизовать с плохим слухом
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ВВК может признать мужчину непригодным в определенных случаях
В Украине некоторые категории граждан освобождаются от мобилизации из-за состояния здоровья. В частности, не подлежат призыву мужчины с серьезными болезнями уха.
"Телеграф" рассказывает, с какими заболеваниями не берут в армию. Список недугов прописан в приказе Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года.
Не мобилизуют мужчин, у которых:
- стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота;
- двустороннее тяжелое и глубокое (3-4 степени) нарушение слуховой функции;
- глухота на одно ухо и тяжелая тугоухость на другое;
- двусторонняя тяжелая прогрессирующая прогрессирующая тугоухость;
- тугоухость с поражением центральных отделов слухового анализатора, выраженными вегетативными и экстремальными проявлениями.
Важно подтвердить свой диагноз на военно-врачебной комиссии. По заключению ВВК мужчина может быть признан непригодным к службе.
Напоминаем, непригодны к военной службе могут быть граждане, имеющие болезни спины:
- перелом позвоночника;
- сдавление, отек, разрыв, сотрясение и кровоизлияние спинного мозга;
- туберкулез прогрессирующего позвоночника;
- активный туберкулез позвоночника, суставов, костей.
- тяжелые формы сколиоза (III-IV степени);
- межпозвонковые грыжи, сопровождающиеся стойким болевым синдромом или неврологическими нарушениями;
- остеохондроз тяжелой степени с выраженными неврологическими проявлениями;
- спондилез и спондилоартроз с нарушением функций позвоночника.
Также непригодными признают людей с ампутированными или деформированными конечностями. Кроме этого, основанием для отсрочки может быть тяжелая форма плоскостопия.
Ранее "Телеграф" писал, с какими болезнями могут признать временно непригодным. Временную отсрочку могут дать после острых перенесенных заболеваний.