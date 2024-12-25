Могут ли мобилизовать с плохим слухом

ВВК может признать мужчину непригодным в определенных случаях

В Украине некоторые категории граждан освобождаются от мобилизации из-за состояния здоровья. В частности, не подлежат призыву мужчины с серьезными болезнями уха.

"Телеграф" рассказывает, с какими заболеваниями не берут в армию. Список недугов прописан в приказе Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года.

Не мобилизуют мужчин, у которых:

стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота;

двустороннее тяжелое и глубокое (3-4 степени) нарушение слуховой функции;

глухота на одно ухо и тяжелая тугоухость на другое;

двусторонняя тяжелая прогрессирующая прогрессирующая тугоухость;

тугоухость с поражением центральных отделов слухового анализатора, выраженными вегетативными и экстремальными проявлениями.

Важно подтвердить свой диагноз на военно-врачебной комиссии. По заключению ВВК мужчина может быть признан непригодным к службе.

Напоминаем, непригодны к военной службе могут быть граждане, имеющие болезни спины:

перелом позвоночника;

сдавление, отек, разрыв, сотрясение и кровоизлияние спинного мозга;

туберкулез прогрессирующего позвоночника;

активный туберкулез позвоночника, суставов, костей.

тяжелые формы сколиоза (III-IV степени);

межпозвонковые грыжи, сопровождающиеся стойким болевым синдромом или неврологическими нарушениями;

остеохондроз тяжелой степени с выраженными неврологическими проявлениями;

спондилез и спондилоартроз с нарушением функций позвоночника.

Также непригодными признают людей с ампутированными или деформированными конечностями. Кроме этого, основанием для отсрочки может быть тяжелая форма плоскостопия.

Ранее "Телеграф" писал, с какими болезнями могут признать временно непригодным. Временную отсрочку могут дать после острых перенесенных заболеваний.