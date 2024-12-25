В Україні проти Аксьонова порушено кілька кримінальних справ

Серед українських політичних діячів виявилося багато зрадників, серед них Денис Пушилін, який став головою "ДНР", а також Сергій Аксьонов, який уже 10 років є незаконним головою окупованого Криму. До 2014 року він виступав за єдність України, але швидко "перевзувся".

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про зрадника Сергія Аксьонова і як він зараз виглядає. Ми дізналися про деякі факти його біографії.

Сергій Аксьонов — що про нього відомо

Народився Сергій Аксьонов у 1972 році у Бельцях (Молдова), його батьки були українцями. Після закінчення школи, у 1989 році Аксьонов вступив до Сімферопольського вищого військово-політичного будівельного училища. А у 1990-ті роки почав займатися бізнесом і має кримінальне минуле, яке розпочав у угрупуванні "Греки", потім був учасником банди "Сейлем". Там Аксьонов був відомий як "Гоблін".

З 2008 року Сергій Аксьонов пішов у політику та входив до "Російської громади Криму", у 2010 році він очолив кримський суспільно-політичний рух "Російська єдність" та однойменну партію. А у жовтні 2012 року Аксьонов брав участь у виборах до Верховної Ради України по одномандатному виборчому округу, але не пройшов до парламенту.

Що Аксьонов говорить про Україну і як виглядає

У 2012 році Сергій Аксьонов став учасником ток-шоу "Гравітація", де виступав проти анексії Криму Російською Федерацією. Він тоді заявляв, що "час для цього процесу минув" та пишався своїм українським паспортом.

"Сьогодні ми живемо в Україні, у мене український паспорт, українське громадянство, тому обговорювати всі проблеми необхідно лише у дружніх, братніх стосунках між нашими країнами ", — заявляв Аксьонов.

Однак, наприкінці лютого 2014 року, коли російські сили захопили будівлю Верховної Ради Криму, на надзвичайній сесії парламенту АРК Аксьонова призначили Головою Ради міністрів Автономної республіки Крим. 1 березня 2014 року в. о. президента України О.Турчинов видав указ про незаконність призначення Аксьонова прем’єром, в якому оголосив, що воно було проведено з порушенням Конституції України, Конституції АР Крим, законів України.

Сергій Аксьонов був спочатку проти анексії Криму

Сергій Аксьонов продався Росії за високу посаду і вже 10 років є незаконним головою окупованого Криму. В Україні проти нього порушено кілька кримінальних справ, зокрема, його звинуватили в державній зраді.

Сергій Аксьонов вже 10 років є незаконним головою Криму

У 2014 році Сергій Аксьонов підписав Договір про анексію Криму, що суперечить міжнародному праву. Тоді невизнана "Республіка Крим" незаконно увійшла до складу Російської Федерації. За проведення "референдуму" російська влада нагородила Аксьонова орденом "За заслуги перед Батьківщиною". За рік він також отримав нагороду "Почесний громадянин Криму". У 2016 році Аксьонов пройшов до Державної Думи 7-го скликання, але відмовився від мандата.

Зараз зрадник Аксьонов продовжує прославляти російського диктатора Володимира Путіна і розповів, що захоплення півострова відбувалося під його особистим керівництвом. Аксьонов продовжує наполегливо просувати російські пропагандистські наративи.

Сергій Аксьонов прославляє Путіна

"Телеграф" писав раніше, де зараз колишній голова Міноборони за Януковича Лебедєв. Він послабив армію та "здав" Росії Крим.