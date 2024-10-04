Послабив армію, причетний до розстрілів на Майдані і "здав" Росії Крим: де зараз колишній голова Міноборони при Януковичі Лебедєв

Дочка втікача, яка допомагала Росії з ракетами, прикривалася допомогою ЗСУ

Павло Лебедєв — колишній міністр оборони України та одна з довірених осіб експрезидента Віктора Януковича. У лютому 2014 року він втік із протестного Києва і, як відомо, більше не з’являвся на материковій Україні.

У втікача є дочка Альона Лебедєва, компанія якої на Сумщині допомагала виробляти ракети для армії РФ. "Телеграф" розповідає, де зараз перебуває Павло Лебедєв та що йому інкримінують в Україні.

Що відомо про Павла Лебедєва

Народився у Росії. З 1984 по 1992 рік проходив військову службу в Чернівецькому військовому гарнізоні. Був фінансовим директором компанії "Титан" у місті Армянську (Крим), потім — головою наглядової ради ВАТ "Кременчуцький сталеливарний завод", і з 2005 по 2006 рік — президентом Промислово-інвестиційної групи транспортного машинобудування "Інтер Кар Груп".

2006 року подається в політику. Спочатку був членом фракції Блоку Юлії Тимошенко, а з листопада 2007 по грудень 2012 року – Партії регіонів. Вже за Януковича 24 грудня 2012 року стає міністром оборони України, входив до РНБО.

Наступні п’ять років після втечі Лебедєв не з’являвся на території материкової України, де його шукають правоохоронні органи. Відомо, що 25 травня 2020 року Печерський суд Києва ухвалив рішення про заочний арешт Лебедєва у зв’язку зі справою про розстріли на Майдані 18-20 лютого 2014 року. 24 червня ДБР оголосило про підозру у державній зраді Лебедєва. Знаходиться у "Миротворці".

Лебедєва називають агентом впливу Росії, який займався ослабленням української армії в Криму та ігнорував попередження про можливі агресивні дії РФ. Він фактично "здав" півострів, де велася активна проросійська пропаганда.

Де зараз Павло Лебедєв

Наразі зрадник України знаходиться в анексованому Севастополі. Там він у 2015 році увійшов до складу Російського Союзу Промисловців та Підприємців (РСПП), займається будівельним бізнесом "Парангон". Він уже встиг оскандалитися забудовами, від яких не в захваті самі кримчани. Один із його творінь принизливо назвали "блакитним унітазом".

"Блакитний унітаз" у Севастополі

Ще Лебедєв хотів відсудити 10 тисяч доларів у російської журналістки Яніни Васьковської, яка висвітлювала його піар на рентген-апараті для місцевої лікарні. Місцеві жителі виступили на захист Васьківської, а Лебедєв відмовився від позову.

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Здавалося б, зв’язки Лебедєва з Україною остаточно обірвані, але це не так. Журналісти "Схеми в регіонах" з’ясували, що на Сумщині досі функціонує Свеський насосний завод, що належить дочці Павла Лебедєва — Альоні Лебедєвій. Це підприємство виробляло обладнання, яке потім постачалося на оборонні підприємства Росії. На сайті компанії за 2023 рік опубліковано звіти про допомогу ЗСУ. Новини за цей рік відсутні.

Зараз Павло Лебедєв перебуває у розшуку МВС, (звинувачення за: ч. 2 п. 5 ст. 340 Ч.1 СТ.365 Ч.3 СТ.115 Ч.2 П.1 СТ.115 КК України):

У 2020 р. Печерський суд заочно арештував Лебедєва у справі про розстріли на Майдані.

на Майдані. У 2020 році ДБР повідомило про підозру Лебедєву у скоєнні держзради .

. У червні 2022 р. до АРМА передали активи групи Лебедєва, оскільки його компанії підозрюють у постачанні продукції російським військовим підприємствам. Арештували вагони компанії "Аурум рейл".

Санкції:

9 квітня Зеленський 2021 р. ввів у дію санкції РНБО проти Лебедєва.

12 жовтня 2023 введені у дію нові санкції РНБО на 10 років.

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