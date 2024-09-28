Служив у Нацгвардії та працював у "Солодкому житті": ким був Денис Пушилін до того, як зрадив Україну і став ватажком "ДНР"

У біографії зрадника є багато цікавих фактів

Денис Пушилін — відомий українцям зрадник, який очолює так звану Донецьку народну республіку та є маріонеткою в руках російських окупантів. Одначе колись він був українцем і навіть балотувався до Верховної Ради. І це при тому, що в нього навіть немає вищої освіти.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про зрадника Дениса Пушиліна і чим він займався до того, як став колаборантом.

Денис Пушилін — що про нього відомо

Денис Пушилін народився у Макіївці Донецької області 9 травня 1981 року, зараз йому 43 роки. Відомо, що Пушилін навчався у Макіївському міському ліцеї, після чого вступив до Донбаської національної академії будівництва та архітектури на факультет економіки. Проте не закінчив навчання в університеті і відповідно диплома про вищу освіту не має. Є також інформація про те, що Пушилін служив у лавах Національної гвардії України в період 1999-2000 років.

У молоді роки Денис Пушилін змінив кілька місць роботи. Відомо, що він був круп’є в казино "Каскад", рекламним менеджером газети "Арт-мозаїка", начальником відділу збуту "Юніон-продукт" та виконавчим директором у фірмі "Славія". Найдовше – з 2003 до 2005 року – майбутній колаборант пропрацював у торговельній компанії "Солодке життя".

Також у біографії Дениса Пушиліна простежується зв’язок зі скандально-відомою фінансовою пірамідою Сергія Мавроді "МММ". Спочатку у 2011 році Пушилін приєднався до цієї організації як волонтер і лектор семінарів, а пізніше — 2012 року, коли Мавроді створив партію "МММ", він балотувався до Верховної Ради України у 94 окрузі під Києвом. Проте не отримав підтримки виборців.

Денис Пушилін — антимайдан і сепаратизм

За часів після Євромайдану у 2014 році Денис Пушилін проявився як сепаратист. Він був антимайданівцем і закликав до незалежності Донецької області та приєднання її до Росії. Крім того, Пушилін був одним із ватажків акції, що призвела до захоплення Донецької ОДА.

А далі розпочалася його колаборантська кар’єра у так званій Донецькій народній республіці. Денис Пушилін весь час перебував у лавах "главарів" та "уряді" "ДНР". Так, наприклад, 15 травня 2014 року Пушилін оголосив себе "главою президії ради ДНР". А вже влітку того ж 2014 року повідомлялося про два замахи на життя Пушиліна.

У той же час Служба безпеки України оголосила Пушиліна в розшук. Йому інкримінували вчинення дій з метою насильницької зміни влади або повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

У вересні 2018 року після вбивства ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, Пушиліна оголосили "виконуючим обов’язки голови ДНР" до псевдовиборів. Подейкували, що "призначення" Пушиліна було ініціативою ГРУ Росії та радника президента Росії Путіна Владислава Суркова у відповідь на вбивство Захарченка.

Наразі Денис Пушилін залишається на своїй маріонетській посаді та керує "ДНР" під кураторством російських окупантів. Також він є одним із інструментів російської пропаганди.

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