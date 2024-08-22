Зеленський продовжив санкції проти Шарія, Гужви та відомого МММщика з Донецька: почитайте чорний список

Серед них обвинувачений у держзраді блогер та колаборант

Президент України Володимир Зеленський продовжив персональні санкції проти низки осіб, проти яких раніше запровадила обмеження РНБО. Тепер вони залишаться у списку санкцій ще на 10 років.

Про це йдеться на сайті президента. Серед вказаних осіб головред видання "Страна UA" Ігор Гужва, підозрюваний у держзраді блогер Анатолій Шарій та його дружина Ольга Шарій (Бондаренко), Денис Пушилін (ватажок терористів "ДНР, колаборант), Костянтин Климник (російський політконсультант) та інші.

Санкції передбачають анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, наявність яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, заборону на передання технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також блокування доступу до пов'язаних із внесеними до списку особами веб-ресурсів і сторінок у соцмережах.

Також продовжено санкції та проти низки юридичних осіб:санкції продовжили для ТзОВ "Шарій.Нет", Фонд вивчення історичної перспективи, Акціонерне товариство "Бізнес Ньюс Медіа", ТзОВ "Ласмак", ТзОВ "Маджері", ТзОВ "Смарт Медіамережа", ТзОВ "Версія", ТзОВ "АННА-Ньюс", ТзОВ "ЕРА-Медіа", "СКЕПТИК" та інші.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський запровадив нові санкції проти топ-контрабандистів.