Был против аннексии Крыма и гордился украинским паспортом: что известно о предателе Аксенове и как выглядит
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В Украине против Аксенова возбуждено несколько уголовных дел
Среди украинских политических деятелей оказалось много предателей, в их числе Денис Пушилин, ставший главой "ДНР", а также Сергей Аксенов, который уже 10 лет является незаконным главой оккупированного Крыма. До 2014 года он выступал за единство Украины, но быстро "переобулся".
"Телеграф" решил выяснить, что известно о предателе Сергее Аксенова и как он сейчас выглядит. Мы узнали некоторые факты его биографии.
Сергей Аксенов — что о нем известно
Родился Сергей Аксенов в 1972 году в Бельцах (Молдова), его родители были украинцами. После окончания школы, в 1989 году Аксенов поступил в Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище. А в 1990-е годы начал заниматься бизнесом и имеет криминальное прошлое, которое начал в группировке "Греки", затем был участником банды "Сейлем". Там Аксенов был известен как "Гоблин".
С 2008 года Сергей Аксенов пошел в политику и входил в "Русскую общину Крыма", в 2010 году он возглавил крымское общественно-политическое движение "Русское единство" и одноименную партию. А в октябре 2012 года Аксенов участвовал в выборах в Верховную раду Украины по одномандатному избирательному округу, но не прошел в парламент.
Что Аксенов говорит об Украине и как выглядит
В 2012 году Сергей Аксенов стал участником ток-шоу "Гравитация", где выступал против аннексии Крыма Российской Федерации. Он тогда заявлял, что "время для этого процесса ушло" и гордился своим украинским паспортом.
"Сегодня мы живем в Украине, у меня украинский паспорт, украинское гражданство, поэтому обсуждать все проблемы необходимо только в дружеских, братских отношениях между нашими странами", — заявлял Аксенов.
Однако в конце февраля 2014 года, когда российские силы захватили здание Верховного Совета Крыма, на чрезвычайной сессии парламента АРК Аксенова назначили Председателем Совета министров Автономной республики Крым. 1 марта 2014 года и. о. президента Украины А. В. Турчинов издал указ о незаконности назначения Аксенова премьером, в котором объявил, что оно было совершено в нарушение Конституции Украины, Конституции АР Крым, законов Украины.
Сергей Аксенов продался России за высокую должность, и уже 10 лет является незаконным главой оккупированного Крыма. В Украине против него возбуждено несколько криминальных дел, в частности его обвинили в государственной измене.
В 2014 году Сергей Аксенов подписал Договор об аннексии Крыма, противоречащий международному праву. Тогда непризнанная "Республика Крым" незаконно вошла в состав Российской Федерации. За проведение "референдума" российская власть наградила Аксенова орденом "За заслуги перед Отечеством". Через год он также получил награду "Почетный гражданин Крыма". В 2016 году Аксенов прошел в Государственную Думу 7-го созыва, но отказался от мандата.
Сейчас предатель Аксенов продолжает прославлять российского диктатора Владимира Путина и рассказал, что захват полуострова проходил под его личным руководством. Аксенов продолжает настойчиво продвигать российские пропагандистские нарративы.
"Телеграф" писал ранее, где сейчас бывший глава Минобороны при Януковиче Лебедев. Он ослабил армию и "сдал" России Крым.