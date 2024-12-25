В Украине против Аксенова возбуждено несколько уголовных дел

Среди украинских политических деятелей оказалось много предателей, в их числе Денис Пушилин, ставший главой "ДНР", а также Сергей Аксенов, который уже 10 лет является незаконным главой оккупированного Крыма. До 2014 года он выступал за единство Украины, но быстро "переобулся".

"Телеграф" решил выяснить, что известно о предателе Сергее Аксенова и как он сейчас выглядит. Мы узнали некоторые факты его биографии.

Сергей Аксенов — что о нем известно

Родился Сергей Аксенов в 1972 году в Бельцах (Молдова), его родители были украинцами. После окончания школы, в 1989 году Аксенов поступил в Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище. А в 1990-е годы начал заниматься бизнесом и имеет криминальное прошлое, которое начал в группировке "Греки", затем был участником банды "Сейлем". Там Аксенов был известен как "Гоблин".

С 2008 года Сергей Аксенов пошел в политику и входил в "Русскую общину Крыма", в 2010 году он возглавил крымское общественно-политическое движение "Русское единство" и одноименную партию. А в октябре 2012 года Аксенов участвовал в выборах в Верховную раду Украины по одномандатному избирательному округу, но не прошел в парламент.

Сергей Аксенов начал политическую карьеру в 2008 году

Что Аксенов говорит об Украине и как выглядит

В 2012 году Сергей Аксенов стал участником ток-шоу "Гравитация", где выступал против аннексии Крыма Российской Федерации. Он тогда заявлял, что "время для этого процесса ушло" и гордился своим украинским паспортом.

"Сегодня мы живем в Украине, у меня украинский паспорт, украинское гражданство, поэтому обсуждать все проблемы необходимо только в дружеских, братских отношениях между нашими странами", — заявлял Аксенов.

Однако в конце февраля 2014 года, когда российские силы захватили здание Верховного Совета Крыма, на чрезвычайной сессии парламента АРК Аксенова назначили Председателем Совета министров Автономной республики Крым. 1 марта 2014 года и. о. президента Украины А. В. Турчинов издал указ о незаконности назначения Аксенова премьером, в котором объявил, что оно было совершено в нарушение Конституции Украины, Конституции АР Крым, законов Украины.

Сергей Аксенов был изначально против аннексии Крыма

Сергей Аксенов продался России за высокую должность, и уже 10 лет является незаконным главой оккупированного Крыма. В Украине против него возбуждено несколько криминальных дел, в частности его обвинили в государственной измене.

Сергей Аксенов уже 10 лет является незаконной главой Крыма

В 2014 году Сергей Аксенов подписал Договор об аннексии Крыма, противоречащий международному праву. Тогда непризнанная "Республика Крым" незаконно вошла в состав Российской Федерации. За проведение "референдума" российская власть наградила Аксенова орденом "За заслуги перед Отечеством". Через год он также получил награду "Почетный гражданин Крыма". В 2016 году Аксенов прошел в Государственную Думу 7-го созыва, но отказался от мандата.

Сейчас предатель Аксенов продолжает прославлять российского диктатора Владимира Путина и рассказал, что захват полуострова проходил под его личным руководством. Аксенов продолжает настойчиво продвигать российские пропагандистские нарративы.

Сергей Аксенов прославляет Путина

"Телеграф" писал ранее, где сейчас бывший глава Минобороны при Януковиче Лебедев. Он ослабил армию и "сдал" России Крым.