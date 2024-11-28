З окупантською літерою Z: як виглядає могила колаборанта Стремоусова

Чоловік поширював проросійські настрої ще до повномасштабної війни

Кирило Стремоусов — український громадський діяч, відомий своїми проросійськими поглядами. А після повномасштабного вторгнення підтримав країну-агресорку й почав співпрацювати з окупантами. У 2022 році колаборант загинув на Херсонщині.

"Телеграф" розповість, яку діяльність вів Стремоусов та за яких обставин він загинув.

Що відомо про Стремоусова

Чоловік народився у 1976 році на Донеччині, однак згодом перебрався до Херсона. Мав бізнес, який передбачав продаж рибного корму за кордоном. Керував Генічеською рибною інспекцією та певний час працював у Київському комітеті рибного господарства.

Згодом Стремоусов почав популяризувати езотерику та увійшов до проросійської секти "Концепція громадської безпеки". Організація пропагувала ідею російського націоналізму, язичництва та створення "єдиної східнослов'янської держави". Учасники цієї секти нападали на євромайданівців.

Фото з мережі

Діяч активно підтримував Віктора Януковича та був дотичний до організації проросійського політика Віктора Медведчука "Український вибір". Влаштовував пробіжку "Спасибо за победу" з радянськими настроями. До того ж влаштовував проросійський мітинг у 2014 році, метою якого було проголошення так званої "Херсонської народної республіки".

Стремоусов організовував напади на працівників поліції, СБУ та влаштовував провокації на Херсонщині зі стріляниною та розпиленням сльозогінного газу. Упродовж 2 років очолював проросійську Соціалістичну партію у Херсоні. Балотувався до парламенту, а також на посаду мера Херсона, але його не обрали. Входив до проросійської партії "Держава". Також поширював фейк про біологічні лабораторії США в Україні.

Фото з мережі

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну перейшов на бік ворога. Почав керувати тимчасовим окупаційним органом влади у Херсоні під назвою "Комітет порятунку за мир і порядок". Його метою стала підтримка окупації Херсону Росією.

Стремоусов погрожував покаранням "інакомислячим" й тим, "хто жив на гранти". Також закликав до введення в регіоні рублів та приєднання Херсона до складу Росії. Невдовзі у місті з'явилися листівки з нагородою у пів мільйона гривень за голову колаборанта. Відтоді чоловік втік з Херсона у Донецьк.

Фото з мережі

Натомість в Україні проти Стремоусова відкрили кримінальну справу через "надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України".

Смерть і могила Стремоусова

У листопаді 2022 року стало відомо про смерть колаборанта. Причиною стало ДТП біля Генічеська. Стремоусов загинув за 2 дні до звільнення Херсону. Йому було 45 років. Чоловіка відспівали в Олександро-Невському соборі у Сімферополі. Поховали колаборанта на центральній алеї кладовища Абдал.

Фото з мережі

Фото з мережі

У 2023 році на могилі Стремоусова встановили пам'ятник. Колаборанта відтворили у звичайному одязі, однак з літерою Z, що є символом російських злочинців. Пам'ятник виготовили з бронзи. А на надгробку вигравіювали напис "громадському діячу, політику, журналісту".

Фото з мережі

В Україні іронічно відреагували на пам'ятник колаборанту. Деякі користувачі мережі припустили, що Стремоусова могли прибрати самі росіяни, а після цього створювати йому образ "героя".

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