В Україні скоро з'явиться цифрова ВЛК: як вона працюватиме

Дані автоматично передаватимуться між реєстрами

Нещодавно Верховна Рада затвердила законопроєкт №12066, який передбачає цифровізацію військово-лікарської комісії (ВЛК). Нововведення дозволять автоматично передавати результати медичних оглядів до реєстру військовозобов’язаних "Оберіг".

Про це детальніше пише Судово-юридична газета. Після набрання чинності закону в статтю 24-2 Основ законодавства України про охорону здоров’я внесуть зміни, які дозволять передавати медичні дані до Реєстру військовозобов’язаних.

"Під час інформаційної взаємодії, передбаченої цією частиною, доступ до медичної інформації щодо пацієнта не допускається, крім випадку отримання у порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерством оборони України інформації про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності осіб до виконання військового обов’язку для внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з метою забезпечення національної безпеки та оборони", — зазначено в документі.

Електронне направлення через "Резерв+"

Військовозобов’язаним більше не потрібно буде особистого звертатися до територіальних центрів комплектування (ТЦК) для отримання направлення на ВЛК. Замість цього електронне направлення можна буде оформити через застосунок "Резерв+". Цей механізм має запрацювати до кінця лютого 2025 року.

Рішення військово-лікарської експертизи теж будуть передаватися в електронному форматі безпосередньо до інформаційних систем Міністерства оборони, зокрема до реєстру "Оберіг".

Як працюватиме нова система

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, реформа має зробити процес проходження ВЛК прозорим і зручним:

медичні огляди можна буде проходити в будь-якому зручному медичному закладі зі списку;

висновки лікарів зберігатимуться в цифровій формі із підписами відповідальних осіб;

результати скринінгу сімейного лікаря, включаючи антропометричні дані, автоматично направлятимуться до ВЛК.

Як раніше повідомляла Черногоренко, після щорічного скринінгу у медичному закладі дані про стан здоров’я військовозобов’язаного будуть завірені цифровим підписом сімейного лікаря та збережені в ЕСОЗ . У разі відсутності хронічних захворювань і скарг система фіксуватиме рекомендацію про придатність. До того ж в ЕСОЗ будуть внесені антропометричні показники, такі як зріст, вага та окружність грудної клітини, які надсилатимуться до ВЛК.

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