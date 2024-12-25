В ТЦК заставляют пройти ВВК: законно ли это

Юристы рассказали, что не имеют права делать представители военкомата

Территориальные центры комплектования (ТЦК) дают направление на военно-врачебную комиссию (ВВК). Однако представители ТЦК не имеют права задерживать, ущемлять свободу граждан или заставлять пройти ВВК.

Об этом рассказали эксперты юридической компании "INSEININ". Они объяснили, как действовать военнообязанным в случае принудительного направления медосмотра или незаконного задержания.

По словам юристов, нередко представители ТЦК пытаются заставить военнообязанных пройти медицинский осмотр. В случае отказа гражданина могут задержать в помещении центра и угрожать , например, не выпускать до момента согласия на прохождение ВВК .

Юристы напоминают, что право на задержание имеют исключительно правоохранительные органы, в том числе полиция.

Не могут направить на ВВК во время военного положения:

мужчин, состоящих на учете как призывники (до 25 лет);

людей, исключенных из воинского учета (после 60 лет);

мужчин, признанных непригодными к службе с исключением из воинского учета (по состоянию здоровья).

Правоведы подчеркивают, что любой ТЦК на территории Украины имеет право направлять военнообязанных на ВВК независимо от места их учета.

Что делать, если вас принуждают пройти ВВК

Эксперты объясняют, что районный ТЦК имеет законное право направлять военнообязанных на медкомиссию для определения пригодности к службе. Отказ от прохождения медицинского осмотра считается нарушением гражданина. Однако любые неправомерные действия представителей ТЦК, такие, как задержание, применение силы или принудительное направление , являются незаконными и требуют соответствующей юридической оценки и реагирования.

Юристы советуют в случае принудительного направления на ВВК:

Требовать составление протокола о совершении административного задержания.

Если происходит незаконное задержание, обратиться в полицию с заявлением о совершении уголовного преступления представителями ТЦК и СП.

Требовать составление протокола о совершении административного правонарушения по ст. 210-1 КУоАП.

Зарегистрировать жалобу по горячей линии Министерства обороны.

Принуждение к прохождению ВВК, задержанию или применению физической силы со стороны работников ТЦК является нарушением закона, еще раз подчеркивают юристы.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если ваше авто остановили представители ТЦК. Водитель должен знать о своих правах и обязанностях во время остановки на блокпостах.