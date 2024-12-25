ЗСУ мають успіхи біля важливого міста (карта)

Українським захисникам вдалося стабілізувати ситуацію на одній із ділянок фронту

Росіяни продовжують активно тиснути на фронті, намагаючись завершити захоплення Донецької області. Водночас українські військові навіть поступаючись чисельністю та засобами ураження мають успіхи.

Про це повідомив український воєнний кореспондент Богдан Мірошников. За його словами, ЗСУ змогли стабілізувати ситуацію в районі Часового Яру.

"У Часовому Яру вдалося тимчасово стабілізувати ситуацію та провести низку контратак. Результативних!", — написав він.

За його словами, наразі знято загрозу для тієї частини міста, яка знаходиться під контролем Сил оборони. Крім того, вдалося повернути позиції на частині вогнетривкого заводу на фланзі у бік Костянтинівки.

За даними аналітичного ресурсу DeepState за 24 грудня, росіяни контролювали частину міста. Однак ЗСУ все ще успішно тримать там оборону.

За даними Генштабу ЗСУ на 16.00, на фронті всього з початку доби сталося 128 бойових зіткнень, з яких найбільша кількість сталася на Покровському. Про бої в районі Часового Яру там не згадували, але можливо, що ця інформація буде оприлюднена пізніше.

Як повідомлялося раніше, росіяни активно шукають можливості переправитися на правий берег Дніпра та закріпитися там. Для цього вони хочуть використовувати острови біля Нової Каховки.