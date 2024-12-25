ЗСУ втратили позиції під Кураховим, але нанесли росіянам значних втрат (карти боїв)
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Росіяни будь-що хочуть захопити Курахове
Армія РФ продовжує активні наступальні дії на східному напрямку, зосереджуючи основні зусилля на декількох ключових напрямках. Найбільш напружена ситуація зберігається в районі Курахового, де російські підрозділи намагаються просуватися вперед у міській забудові.
За останню добу відбулися інтенсивні бої в районах Дальнього, Дачного та Успенівки. Українські військові були змушені залишити окремі позиції під Кураховим через значний тиск російських сил, які продовжують накопичувати резерви для подальших атак. Про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".
На Куп'янському напрямку зафіксовано спроби російських підрозділів прорвати оборону в районах Вільшани, Петропавлівки, Піщаного, Колісниківки та Стельмахівки. Всі атаки було відбито із завданням значних втрат атакувальним підрозділам.
Складна ситуація зберігається в районі Часового Яру та Торецька, де тривають бої в міській забудові. На Покровському напрямку російські підрозділи намагаються просуватися в районах Даченського, Шевченко, Піщаного, Новотроїцького, Сонцівки та Старих Тернів.
На Лиманському напрямку українські військові успішно стримують спроби просування в районі Ковалівки, Новоєгорівки, Тернів та Макіївки. Усі атаки було відбито.
Бойові зіткнення також зафіксовано на Времівському напрямку — поблизу Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сторожевого та Великої Новосілки.
На Харківському напрямку російські підрозділи намагалися просунутися в районі Вовчанська та Високої Яруги, проте успіху не досягли.
Також "Телеграф" раніше писав, як виглядає село біля Курахового, яке вже могли окупувати росіяни. На цьому напрямку йдуть запеклі бої.