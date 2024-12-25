ЗСУ втратили позиції під Кураховим, але нанесли росіянам значних втрат (карти боїв)

Росіяни будь-що хочуть захопити Курахове

Армія РФ продовжує активні наступальні дії на східному напрямку, зосереджуючи основні зусилля на декількох ключових напрямках. Найбільш напружена ситуація зберігається в районі Курахового, де російські підрозділи намагаються просуватися вперед у міській забудові.

За останню добу відбулися інтенсивні бої в районах Дальнього, Дачного та Успенівки. Українські військові були змушені залишити окремі позиції під Кураховим через значний тиск російських сил, які продовжують накопичувати резерви для подальших атак. Про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Ситуація на Курахівському напрямку

На Куп'янському напрямку зафіксовано спроби російських підрозділів прорвати оборону в районах Вільшани, Петропавлівки, Піщаного, Колісниківки та Стельмахівки. Всі атаки було відбито із завданням значних втрат атакувальним підрозділам.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Складна ситуація зберігається в районі Часового Яру та Торецька, де тривають бої в міській забудові. На Покровському напрямку російські підрозділи намагаються просуватися в районах Даченського, Шевченко, Піщаного, Новотроїцького, Сонцівки та Старих Тернів.

Ситуація в Часовому Яру

На Лиманському напрямку українські військові успішно стримують спроби просування в районі Ковалівки, Новоєгорівки, Тернів та Макіївки. Усі атаки було відбито.

Яка ситуація на Лиманському напрямку 25 грудня

Бойові зіткнення також зафіксовано на Времівському напрямку — поблизу Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сторожевого та Великої Новосілки.

Ситуація на Времівському напрямку

На Харківському напрямку російські підрозділи намагалися просунутися в районі Вовчанська та Високої Яруги, проте успіху не досягли.

Ситуація на Харківському напрямку

Також "Телеграф" раніше писав, як виглядає село біля Курахового, яке вже могли окупувати росіяни. На цьому напрямку йдуть запеклі бої.