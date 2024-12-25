У ВСУ есть успехи возле важного города (карта)

Украинским защитникам удалось стабилизировать ситуацию на одном из участков фронта

Россияне продолжают активно давить на фронте, пытаясь завершить захват Донецкой области. Вместе с тем украинские военные даже уступая в численности и средствах поражения имеют успехи.

Об этом сообщил украинский военный корреспондент Богдан Мирошников. По его словам, ВСУ смогли стабилизировать ситуацию в районе Часового Яра.

"В Часовом Яре удалось временно стабилизировать ситуацию и провести ряд контратак. Результативных!", — написал он.

По его словам, в настоящее время снята угроза для той части города, которая находится под контролем Сил обороны. Кроме того, удалось вернуть позиции на части огнеупорного завода на фланге в сторону Константиновки.

Согласно данным аналитического ресурса DeepState за 24 декабря, россияне контролировали часть города. Однако ВСУ все еще успешно держат там оборону.

По данным Генштаба ВСУ на 16:00, на фронте всего с начала суток произошло 128 боевых столкновений, из которых наибольшее количество произошло на Покровском. О боях в районе Часового Яра там не упоминали, но возможно, что эта информация будет обнародована позже.

Как сообщалось ранее, россияне активно ищут возможности переправиться на правый берег Днепра и закрепиться там. Для этих целей они хотят использовать острова возле Новой Каховки.