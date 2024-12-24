Путіну треба не Покровськ. ISW назвав головну ціль росіян на Донбасі

Запеклі бої на Донеччині не вщухають

Просування росіян у сторону Дніпропетровської області та вихід на її кордони могли стати пріоритетом на фронті зараз. Адже існує ймовірність, що захоплення Покровська не на першому місці для президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Зазначається, що під час "Прямої лінії" Путін наголосив, що росіяни просуваються не на "100, 200, 300 метрів", а на квадратні кілометри по всій лінії фронту.

"Путін, можливо, дав вказівку російському військовому командуванню відкласти захоплення Покровська на користь подальшого просування по відкритих полях і невеликих населених пунктах, особливо в міру того, як російські війська просуваються ближче до адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей", — кажуть аналітики.

За мапою ISW та DeepState, російські війська вже в 10 км від кордону Дніпропетровської області. При цьому просування у бік Покровська не зупиняється. Але, аналітики вважають, що Путін може тиснути на військове командування, щоб бійці просувалися до кордону, а не оточували місто.

На це є вагома причина, адже Путін давно казав про свої бажання окупувати усю Донецьку область. У свої останній промові він підкреслив просування російських військ до кордону. Підхід до Дніпропетровської області впритул стане ще одним важелем впливу на Захід та війну в цілому.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Путін хоче розмовляти з новообраним президентом США Дональдом Трампом лише на своїх умовах.