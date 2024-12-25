Росіяни намагаються захопити плацдарм на правому березі Дніпра. Де хочуть закріпитися

Одна з його цілей — обстріли Херсона

Російські війська намагаються захопити плацдарм на правому березі Дніпра. Ворог шукає слабкі місця в обороні українських захисників.

Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі "Київ24". За його словами, росіяни намагаються закріпитися на острові Козацький.

"Там противник намагається закріпитися, перевести туди вогневі сили, здійснювати вогневий вплив і на Херсон, і на решту островів, які є поряд. Ну і взагалі, тримати під контролем кілька дніпровських проток", — пояснив він.

Волошин додав, що основна мета росіян — захопити невеликий плацдарм. Їм це потрібно заради здійснення вогневого впливу та контролю над певними протоками.

Зазначимо, 24 грудня точилися інтенсивні бої в районах Дальнього, Дачного та Успенівки на Донеччині. Українські військові були змушені залишити окремі позиції під Кураховим через значний тиск російських сил, які продовжують накопичувати резерви для подальших атак.

Як повідомляв "Телеграф", волонтер та голова фонду "Повернися живим" Тарас Чмут оцінив, чи може Росія захопити Херсон, Дніпро, Запоріжжя та Харків. Ворог намагається перетворити Херсон на безлюдне місто.