Тиск чи маячня? Аналітик пояснив тактику Росії на мирних переговорах по Україні

Кремль буде використовувати своїх агентів впливу

Росіяни мають слабкі геополітичні позиції і не можуть тиснути на партерів України, у тому числі на Сполучені Штати, тому намагаються затягувати час, постійно відкладаючи початок мирних переговорів з Києвом і виставляючи нам явно нездійсненні умови.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів експерт-міжнародник, аналітик Центру масштабування технологічних рішень Максим Несвітайлов. Він пояснив російські методи затягування часу.

— Наприклад, Близький Схід вони програли, на Кавказі у них ослаблена позиція (якщо не рахувати тимчасову перемогу в Грузії). У них є тільки просування тут по лінії фронту, і як я бачу їхню задачу — максимально захопити території в Україні, вибити Збройні сили України з Курської області і вже після того сідати за стіл переговорів. Принаймні задля того, щоб перевести дихання, і на вигідних для себе умовах про щось домовитись, — каже політолог.

Тому, на його думку, росіяни будуть зволікати, однак не скажуть "в лоб", що відмовляються від переговорів.

— Вони будуть різну маячню вкидати, як "різдвяне перемир'я" через Орбана, — експерт-міжнародник. — Ми не відмовлялись. Однак те, що така пропозиція — мертвонароджена по своїй суті — цього ніхто не говорить. Орбан каже, що вона лежить на столі у Зеленського і це його справа погодитись чи не погодитись.

Але чогось ніхто не каже про конкретику: якого числа буде це "різдвяне перемир’я", наприклад. 25 грудня, як ми в Україні відзначаємо, чи 7 січня, як Росія відзначає? Чи це має бути два перемир'я — 25 грудня і 7 січня, чи це перемир'я має бути з 25 грудня по 7 січня, — наголошує Максим Несвітайлов.

Він погодився з думкою, що слід визначити умови перемир’я. Просто не стріляти, стояти на місцях чи не стріляти, але з можливістю пересуватись? Чи можна мінувати? Чи можна брати заручників когось? Оскільки перемир’я передбачає купу деталей.

Експерт вважає, що Кремль буде ці всі методи використовувати, включати донесення своїх меседжів через хресницю Володимира Путіна Ксенію Собчак і різну російську опозицію.

— Через своїх агентів впливу вони цим цими інструментами, на жаль, досить якісно користуються. Ми були не так сконцентровані на зовнішньополітичній діяльності, на поширенні наших впливів, на побудову мережі з поширення наших меседжів — це все зараз будується. Але це не такий швидкий процес, тому нам потрібно працювати значно старанніше, аніж їм, — підсумував аналітик Центру масштабування технологічних рішень.

Раніше "Телеграф" писав, що відповіли у Кремлі на пропозицію Орбана про "різдвяне перемир’я".