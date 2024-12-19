"Це не божевільно": у Байдена назвали країну, яка може долучитися до переговорів України та Росії

Українська влада раніше сама планувала залучити Китай до мирних переговорів

Китай може долучитися до зусиль зі встановлення справедливого миру між Україною та російським режимом. Проте Китай не повинен намагатися взяти на себе провідну роль у цих переговорах, а також грати на боці Кремля.

Про це сказав чинний радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Голос Америки. Салліван нагадав, що ідею про можливість долучення Китаю висловив новообраний президент Дональд Трамп, і ця ідея "не є божевільною".

"З іншого боку, ви не хочете, щоб Китай диктував умови в Україні, і ви не хочете, щоб він став домінуючим посередником на європейській арені", – додав він.

Салліван також нагадав, що українська влада раніше сама планувала залучити Китай до мирних переговорів. Проте деякі ініціативи Пекіна, зокрема пропозиції щодо скасування санкцій проти РФ, викликали занепокоєння та відштовхнули Україну від цієї ідеї.

"Тому постає питання, у який спосіб вони можуть приєднатися — як постійний член Ради Безпеки, як значний гравець на світовій арені, як одна з небагатьох країн, до яких Росії довелося б прислухатися, якби Китай дійсно висловився", – резюмував він.

Варто нагадати, що у середу, 13 листопада, секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу поїхав з візитом в Китай. Журналіст і народний депутат України 8-го скликання Вадим Денисенко назвав ймовірні причини цього візиту.

Також Китай вперше з початку вторгнення в Україну поставив Росії зброю для війни. Через це Євросоюз розглядає можливість запровадження санкцій проти Пекіну.