Укр

Давление или бред? Аналитик объяснил тактику России на мирных переговорах по Украине

Автор
Игорь Тимофеев
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Автор
Владимир Путин
Владимир Путин. Фото Getty Images

Кремль будет использовать своих агентов воздействия

Россияне имеют слабые геополитические позиции и не могут давить на партеров Украины, в том числе Соединенные Штаты, поэтому пытаются затягивать время, постоянно откладывая начало мирных переговоров с Киевом и выставляя нам явно невыполнимые условия.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал эксперт-международник, аналитик Центра масштабирования технологических решений Максим Несвитайлов. Он объяснил российские методы затягивания времени.

— К примеру, Ближний Восток они проиграли, на Кавказе у них ослаблена позиция (если не считать временную победу в Грузии). У них только продвижение здесь по линии фронта, и как я вижу их задачу — максимально захватить территории в Украине, выбить Вооруженные силы Украины из Курской области и уже после того садиться за стол переговоров. По крайней мере, чтобы перевести дыхание, и на выгодных для себя условиях о чем-то договориться, — говорит политолог.

Поэтому, по его мнению, россияне будут медлить, однако не скажут "в лоб", что отказываются от переговоров.

— Они будут разный бред вбрасывать, как "рождественское перемирие" через Орбана, — говорит эксперт-международник. — Мы не отказывались. Однако то, что такое предложение — мертворожденное по своей сути — этого никто не говорит. Орбан говорит, что оно лежит на столе у ​​Зеленского и это его дело согласиться или не согласиться.

Но почему-то никто не говорит о конкретике: какого числа будет это "рождественское перемирие", например. 25 декабря, как мы в Украине отмечаем, или 7 января, как Россия отмечает? Или это должно быть два перемирия — 25 декабря и 7 января, или это перемирие должно быть с 25 декабря по 7 января, — отмечает Максим Несвитайлов.

Он согласился с мнением, что следует определить условия перемирия. Просто не стрелять, стоять на местах или не стрелять, но с возможностью передвигаться? Можно ли минировать? Можно ли брать заложников кого-нибудь? Поскольку перемирие предполагает кучу деталей.

Эксперт считает, что Кремль будет все эти методы использовать, включать донесение своих месседжей через крестницу Владимира Путина Ксению Собчак и различную российскую оппозицию…

— Через своих агентов влияния они этими инструментами, к сожалению, довольно качественно пользуются. Мы были не столько сконцентрированы на внешнеполитической деятельности, на распространении наших влияний, на построении сети по распространению наших месседжей — это все сейчас строится. Но это не настолько быстрый процесс, поэтому нам нужно работать значительно усерднее, чем им, — подытожил аналитик Центра масштабирования технологических решений.

Ранее "Телеграф" писал, что ответили в Кремле на предложение Орбана о "рождественском перемирии".

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#Россия #Мирные переговоры