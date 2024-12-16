"Трамп ще не у Білому домі". У Кремлі зробили низку заяв про мирні переговори по Україні

Про стамбульські домовленості теж не забули сказати

У понеділок, 16 грудня, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков зробив кілька гучних заяв щодо домовленості з майбутнім лідером США Дональдом Трампом та завершення війни в Україні.

Як зазначив Пєсков під час брифінгу, переговори щодо припинення війни в Україні можуть поновитись на базі стамбульських домовленостей.

"Президент Володимир Путін неодноразово повторював, що вони (переговори — Ред.) могли б поновитися на базі стамбульських домовленостей. Вони були погоджені, але потім українська сторона залишила стіл переговорів", — сказав прессекретар.

За його словами, говорити про якісь домовленості з адміністрацією Трампа ще рано, адже наразі не вона сидить у Білому домі.

"Команда Трампа, по-перше, не керує Білим домом зараз. Це перше. У Білому домі зараз сидить команда Джо Байдена", — сказав Пєсков.

Зауважимо, що майбутній радник американського президента з нацбезпеки Майк Волц заявив, що команда Трампа розгляне пропозицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо перемир'я в Україні.

До того ж Росія наразі не підтримує тему умов, на яких завершиться війна, тому і про "миротворців", що мають перебувати в країні після перемир'я, говорити рано.

Ще Пєсков повторив вже застарілий наратив, що Україна не хоче миру та перемовин.

"Поки що ви знаєте, що українська сторона відмовляється від будь-яких переговорів. Фактично, документально ці переговори президент Володимир Зеленський сам собі заборонив", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, чи готова Україна зараз до перемовин.