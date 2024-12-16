У Білорусі захотіли собі місце за столом "мирних переговорів" щодо війни в Україні

Там додали, що "Білорусь як ніхто інший зацікавлена ​​у мирному врегулюванні конфлікту в Україні"

В міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що домовленості щодо врегулювання розв'язаної Росією війни в Україні мають враховувати й інтереси цієї країни. Там додали, що також претендують на "місце за столом мирних переговорів щодо України, коли вони розпочнуться".

"Ми з самого початку заявляли, що претендуємо на місце за столом мирних переговорів щодо України, коли вони розпочнуться. Для нас важливо отримати гарантії нашої власної безпеки. Фінальні домовленості мають обов'язково враховувати зокрема інтереси білоруської сторони", — заявив заступник міністра закордонних справ Юрій Амбразевич на засіданні консультативної ради у справах білорусів закордоння, чиї слова цитує "Белта".

Він додав, що "Білорусь як ніхто інший зацікавлена ​​у мирному врегулюванні конфлікту в Україні". Також Амбразевич заявив, що його країна "зацікавлена ​​у якнайшвидшому мирному врегулюванні".

Як розповідав "Телеграф", нещодавно глави Росії та Білорусі Володимир Путін та Олександр Лукашенко домовилися розмістити російські ракети "Орєшнік" у межах Республіки Білорусь. Прохання розмістити російські ракети на території Білорусі пролунало з вуст Лукашенка під час візиту Путіна до Мінська. У відповідь Путін заявив, що ракети з’являться в Білорусі ближче до другої половини 2025 року.