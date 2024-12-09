Малюють червоні лінії і спускають пару. Чи готові Україна та Росія до мирних переговорів

Удари ATACMS, Storm Shadow і "Орешника" мають посилити позиції кожної зі сторін

Активізація росіянами бойових дій і захоплення нових територій на Донбасі свідчить про бажання Кремля вийти на певні переговорні позиції з Україною та її західними союзниками. У відповідь ЗСУ завдають своїх ударів, щоб Київ теж отримав вигідні позиції.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів журналіст і військовий оглядач Денис Попович. Він пояснив, чи можна вже казати, що Україна і РФ йдуть шляхом до перемир’я.

За його словами, заяви лідерів країн НАТО про передачу Україні нових партій озброєнь і боєприпасів, про підсилення ЗСУ — це теж певною мірою створення переговорної позиції.

— Санкції проти РФ — це створення переговорної позиції, наступ ЗСУ в Курській області — це створення переговорної позиції, дозволи на використання [ударів далекобійних] ракет по території Російської Федерації — це створення переговорної позиції і навіть "Орешник" ("Кедр") — це теж створення переговорної позиції, — каже військовий оглядач.

На його думку, заочна сварка путінського олігарха Костянтина Малофєєва і спецпредставника Трампа Кіта ("Сховайся назад у коробку") — це теж створення переговорної позиції РФ і США.

— Відбуваються початкові рухи з вироблення перших червоних ліній, після яких може бути створено чітке розуміння, на що сторони готові піти, чим готові поступитися. Після цього можуть початися перші спроби про щось домовитись, — каже Денис Попович.

Аналітик нагадав, що після 27 листопада (коли начальник ГШ ЗС РФ Валерій Герасимов зателефонував у Пентагон і провів розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів армії США Чарльзом Брауном) ЗСУ не завдавали ударів по території РФ американськими ракетами ATACMS та британськими — Storm Shadow, хоча дронами власного виробництва ми продовжували бити по ворожій території.

— Очевидно з цим варто пов'язувати [зниження ескалації]. Тобто це події одного ланцюжка: переговорили і вирішили трохи збити це [розжарення протистояння], щоб далі не розвивалося, — вважає військовий аналітик.

На його думку, не варто авіаційні удари РФ по території України розцінювати так, що Путін вирішив начхати на пропозицію Трампа з припинення ескалації і ми зайшли в "штопор".

— Удари ATACMS та Storm Shadow по території РФ через день – "Орешник" — знову удари авіацією і т.д. Можливо, це якраз було намагання спустити пару і потроху перейти до формулювань перемовної позиції, яка зараз відбувається в той чи інший спосіб, — каже аналітик.

Візит керівника офісу президента Андрія Єрмака до США він також вважає налагоджуванням стосунків з командою Трампа і намацуванням можливих варіантів переговорного треку.

— Володимир Зеленський заявляв: ми готові поки що не відвойовувати (не відмовитися, а погодитись, що певні території будуть окупованими) в обмін на участь України в НАТО. Запрошення чи не-запрошення України в Альянс стане тим кейсом, навколо якого будуть тривати основні дискусії під час цих можливих перемовин. Водночас РФ збільшує оборонні асигнування, тож казати, що ми йдемо шляхом до перемир'я, до припинення вогню, до вироблення якогось варіанту мирної угоди — поки зарано, — підсумував Денис Попович.

Нагадаємо, військовий оглядач пояснив "Телеграфу" останні сигнали Кремля.