Нового Папу обиратиме українець: коли це станеться

Теоретично Папу Римського може замінити українець

Ватикан визначився з датою виборів нового Папи – конклав розпочнеться 7 травня 2025 року. Рішення було прийняте під час першої зустрічі кардиналів після похорону Папи Франциска.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела. Серед 135 кардиналів, які голосуватимуть, буде і українець Микола Бичок, який торік у грудні став наймолодшим кардиналом католицької церкви у віці 44 роки. Проте чи буде українець серед кандидатів — поки не відомо.

За інформацією високопоставленого джерела у Ватикані, офіційне оголошення про дату конклаву з'явиться найближчим часом. Вже розпочалася підготовка Сикстинської капели до таємного голосування – у понеділок її закрили для туристів, пише Reuters.

Крім того видання повідомляє, що шведський кардинал Андерс Арбореліус вважає, що цьогорічний конклав може тривати довше, ніж попередні, які завершувалися за два дні. "Ми не знаємо один одного", – пояснив він, маючи на увазі, що багато нових кардиналів, призначених Папою Франциском з різних куточків світу, раніше не зустрічалися.

У церковних колах активно обговорюють, який курс обере католицька церква після смерті Папи Франциска. Німецький кардинал Вальтер Каспер зазначив, що велика кількість людей на похороні свідчить про підтримку реформаторського шляху. Проте існує і група консервативних кардиналів, які прагнуть повернутися до більш традиційних позицій.

Теоретично Папу Римського може замінити українець — кардинал Микола Бичок. Відомо, що він народився 1980 року в Тернополі. До того, як стати наймолодшим кардиналом, Микола Бичок служив у храмах України, Росії та США, а з 2021 року очолює українську греко-католицьку єпархію в австралійському Мельбурні.

У грудні 2024 року Папа Франциск призначив його кардиналом. Під час церемонії Бичок отримав особливий головний убір – клобук-куколь, який носили в часи Берестейської унії.

Нагадаємо, Папа Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років. Його похорон відбувся в суботу, 26 квітня, і зібрав понад 400 тисяч вірян. Тіло понтифіка поховали у базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі.

Раніше, "Телеграф" писав, Папа Франциск залишив довірену особу. Поки що Ватиканом керуватиме камерленг.