Його порівнюють з Білим домом у США: який вигляд має особняк Порошенка під Києвом

На території маєтку політика є кілька будинків, каплиця і лазня

П'ятий президент України Петро Порошенко, який зараз судиться з дружиною за 17 мільярдів гривень, є одним із найбагатших людей України. Він має розкішний маєток в елітному селищі Козин під Києвом.

"Телеграф" розкаже більше про особняк колишнього президента України та що про це відомо.

Будинок Петра Порошенка під Києвом

Будівництво величезного маєтку Порошенка на Київщині завершилось у 2007 році. Територія під дім була зареєстрована на ТОВ "Спортивно-оздоровчий комплекс Літо-2000", головним акціонером якого був батько політика, Олексій Порошенко.

Маєток Петра Порошенка під Києвом, скриншот з відео програми "Схеми"

Раніше там була база відпочинку "Чайка", яка належала Київській кондитерській фабриці імені Карла Маркса. Її власником є концерн Порошенків "Укрпромінвест". Порошенко розповідав, що об'єкт придбали у 2000-х за ринковою ціною.

Раніше на місці будинку була база відпочинку, фото "Інформатор"

Територія маєтку займає близько 1-2 гектарів і огороджується жовтим парканом. Будинок виконаний у стилі офіційного державного органу. Його ще порівнюють з Білим домом — резиденцією американських президентів. Він супроводжується колонами та перилами у класичному стилі. У будинку є великі вікна з розкладкою, які додають вінтажності. Загалом маєток нагадує старовинний палац.

Особняк Порошенка у стилі державної структури, фото "УП"

Будинок виконаний у класичному стилі, фото "УП"

Поруч розташований трохи менший будинок, ніж основний. Він має стриманіший вигляд, хоча також можна побачити величезні вікна. На території ще є, ймовірно, будиночок для гостей, 2 альтанки, лазня, колонада і навіть власна капличка.

Ще один будинок Порошенка, фото "УП"

Ймовірно, будиночок для гостей, фото "УП"

Каплиця в маєтку Порошенка, фото "УП"

Колонада, фото "УП"

Також політик орендував земельну ділянку біля річки на 0,75 гектара терміном на 50 років. Вона огороджена парканом разом з маєтком політика, тож місцеві не мають змоги дійти до річки з цієї ділянки.

Причал біля маєтку Порошенка, який огородили, фото "УП"

Усередині маєток оздоблений ліпниною, позолотою і мармуром. Також у будинку, ймовірно, стоїть рояль бренду Schimmel, який політик зазначав у декларації. Окрім цього, політик має меблеві гарнітури Jumbo Collection, Asnaghi Interiors та Riva та світильники Moscatelli.

Рояль преміальної марки Schimmel, фото "Інформатор"

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має особняк "Паші Мерседеса" під Києвом. До його будівництва поставилися з розмахом.