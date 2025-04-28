Його порівнюють з Білим домом у США: який вигляд має особняк Порошенка під Києвом
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На території маєтку політика є кілька будинків, каплиця і лазня
П'ятий президент України Петро Порошенко, який зараз судиться з дружиною за 17 мільярдів гривень, є одним із найбагатших людей України. Він має розкішний маєток в елітному селищі Козин під Києвом.
"Телеграф" розкаже більше про особняк колишнього президента України та що про це відомо.
Будинок Петра Порошенка під Києвом
Будівництво величезного маєтку Порошенка на Київщині завершилось у 2007 році. Територія під дім була зареєстрована на ТОВ "Спортивно-оздоровчий комплекс Літо-2000", головним акціонером якого був батько політика, Олексій Порошенко.
Раніше там була база відпочинку "Чайка", яка належала Київській кондитерській фабриці імені Карла Маркса. Її власником є концерн Порошенків "Укрпромінвест". Порошенко розповідав, що об'єкт придбали у 2000-х за ринковою ціною.
Територія маєтку займає близько 1-2 гектарів і огороджується жовтим парканом. Будинок виконаний у стилі офіційного державного органу. Його ще порівнюють з Білим домом — резиденцією американських президентів. Він супроводжується колонами та перилами у класичному стилі. У будинку є великі вікна з розкладкою, які додають вінтажності. Загалом маєток нагадує старовинний палац.
Поруч розташований трохи менший будинок, ніж основний. Він має стриманіший вигляд, хоча також можна побачити величезні вікна. На території ще є, ймовірно, будиночок для гостей, 2 альтанки, лазня, колонада і навіть власна капличка.
Також політик орендував земельну ділянку біля річки на 0,75 гектара терміном на 50 років. Вона огороджена парканом разом з маєтком політика, тож місцеві не мають змоги дійти до річки з цієї ділянки.
Усередині маєток оздоблений ліпниною, позолотою і мармуром. Також у будинку, ймовірно, стоїть рояль бренду Schimmel, який політик зазначав у декларації. Окрім цього, політик має меблеві гарнітури Jumbo Collection, Asnaghi Interiors та Riva та світильники Moscatelli.
Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має особняк "Паші Мерседеса" під Києвом. До його будівництва поставилися з розмахом.