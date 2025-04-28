На їхніх руках кров 22 людей: що відомо про "Дніпропетровських маніяків", один з яких уже на волі

У 2007 році на вулицях Дніпропетровська орудувала банда жорстоких маніяків

"Дніпропетровські маніяки" — так називали банду молодих убивць, які орудували тоді ще в Дніпропетровську. Вони спершу вбивали тварин, а потім перейшли на жорстокі вбивства людей. Загалом на рахунку трьох злочинців 22 людські життя. Двоє з них отримали довічні терміни, третій — 9 років ув’язнення.

"Телеграф" розповість, що відомо про "Дніпропетровських маніяків" і як склалася доля того, хто вже відсидів свій термін.

Що відомо про банду "Дніпропетровських маніяків"?

Злочинна банда, яка вбивала людей у Дніпрі на початку 2000-х, складалася із трьох осіб – Ігоря Супрунюка, Віктора Саєнка та Олександра Ганжа. На той момент 19-річні хлопці нападали на людей та вбивали їх молотком чи викруткою. А починали вони у 2003-2004 роках із вбивства кішок та собак.

Примітно, що хлопці дружили з дитинства, усі вони були зі звичайних звичайних сімей. Батько одного з них працював у прокуратурі, а мати була високопоставленою чиновницею. Вважається, що об’єднало хлопців ще з юності загальне прагнення подолати страхи. Вони ризиковано поводилися, чинили дрібні злочини, знущалися з однолітків. Однак спочатку їм це сходило з рук.

Перше вбивство було скоєно "Дніпропетровськими маніяками" 3 березня 2007 року. Їхньою жертвою став 61-річний пенсіонер Віктор Гатунок. А серія вбивств розпочалась із розправи над молодим 23-річним міліціонером Вадимом Богданом. Його вбили у селищі Кирилівка 24 червня 2007 року.

Загалом від рук Ігоря Супрунюка, Віктора Саєнка та Олександра Ганжа різною мірою постраждали близько 50 осіб, 22 з них були жорстоко вбиті. Були дні, коли міліція знаходила по два трупи на день. Усього вбивства тривали близько двох років і вже у 2009 році відбувся суд над "Дніпропетровськими маніяками".

Відомо, що двох учасників банди — Ігоря Супрунюка та Віктора Саєнка засудили до довічного ув’язнення. А ось Олександр Ганжа, який безпосередньо не брав участі у самих розправах, отримав лише 9 років.

Як писало видання crime-ua.com у квітні 2019 року, Ганжа вийшов на волю. На момент звільнення йому було вже близько 30 років, а сидячи у в’язниці, він встиг одружитися і навіть завести дітей.

Олександр Ганжа

Щодо інших учасників банди, то вони продовжують відбувати своє довічне покарання у різних пенітенціарних установах. До речі, у 2024 ройці російські пропагандисти запустили ІПСО, нібито Саєнко та Супрунюк пішли служити до ЗСУ з в’язниці, а потім втекли з частини зі зброєю в руках. Це виявилося фейком.

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