Бобік здихає? Чому Трампу вигідний параліч економіки, але не розвал Росії

Світова криза має призвести перезапуску економіки США

Ракетними ударами по ключових газових станціях в Уренгої Україна може заморозити Росію в холодну пору року, змусивши росіян бунтувати проти влади. А накладання світової рецесії на падіння ціни нафти призведе до паралічу економічної системи РФ.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, коли стане зрозумілим майбутнє російської економіки.

— Чи будуть бунтувати росіяни, коли зростуть ціни на одяг, на їжу? Ні. А якщо будуть мерзнути? А це зовсім інше питання, тому що холод ти по-іншому сприймаєш. А зверху йде економічна криза і все залежить, наскільки буде розвиватися рецесія. Світова економічна криза вже запущена через мита, які запроваджує Трамп. Це свідома політика, яка потрібна США для перезапуску своєї економіки, — каже політолог.

За його словами, через місяць-два можна буде помітити динаміку, як буде провалюватись російська економіка через падіння ціни нафти. А ознакою того, що економіка РФ входить у параліч, стане заморожування вкладів росіян у банках.

— Оце буде ознакою того, що "Бобік здох". Я підозрюю, що у американців статистика російської економіки є, і вони чудово розуміють, що відбувається в Росії. Тому логіка порятунку Росії, те, що робить Трамп, це не логіка конкретно Трампа. Це конкретна логіка Сполучених Штатів останні 150 років. Вони завжди рятували Росію, — нагадав політичний аналітик.

Він нагадав, що попередній президент США Джо Байден теж рятував Росію і давав їй можливість воювати нескінченно через високу ціну нафти. Однак її динаміка погана для росіян.

— Американці хочуть врятувати Росію, бо це страшний сон — розпад Російської Федерації. Тому вони готуються до війни з Китаєм. Не торгівельної, а саме як військової операції. А страшний сон американців — це кордони з Китаєм по Беринговій протоці. Скільки там вона кілометрів…

Тарас Загородній додав, що ресурси Сибіру можуть бути безконтрольно використані для війни Китаю проти США. Тому Штатам вигідне збереження Росії, однак невигідне Україні.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як Трамп доб’є Росію і поверне Україні кордони 1991 року.