Путін офіційно визнав участь КНДР у війні проти України: експерт розповів, чому він на це пішов

Мова може йти про сотні тисяч солдатів армії КНДР

Росія офіційно визнала участь армії КНДР у війні проти України. Президент РФ Володимир Путін подякував північнокорейським військовим за участь у операції в Курській області та заявив, що вони "з честю і доблестю виконали свій обов’язок" і "захищали Батьківщину як власну".

Політолог Олексій Голобуцький у коментарі "Телеграфу" зазначив, що такий розвиток подій був прогнозований. За його словами, Росія так чи інакше визнала би факт залучення військових з КНДР, оскільки вже накопичилася велика кількість відповідних свідчень.

Крім того, Голобуцький підкреслив, що Північна Корея таким чином робить серйозну політичну заявку: держава-аутсайдер світової політики бере участь у найбільшому збройному конфлікті останніх 80-90 років.

Політолог також зазначив, що ситуація вигідна і для Китаю, який має значний вплив як на Росію, так і на Північну Корею. Водночас окрему роль відіграє і президент США Дональд Трамп, який прагне продемонструвати швидкі успіхи на міжнародній арені у перші сто днів свого другого терміну, тому готовий домовлятися, у тому числі з Росією та КНДР.

Експерт також зазначив, що Кремль прагне уникнути проведення нової великої мобілізації всередині країни, адже навіть у 2022 році її проведення супроводжувалися значними труднощами для авторитарної системи. Натомість Путін демонструє наявність зовнішнього військового ресурсу у вигляді північнокорейських підрозділів.

"Путін бачить, що постійно звучить в західній пресі одна з причин того, що він може піти на мирні переговори – його небажання проводити мобілізацію в країні. (…) Приклад 2022 року показав, як важко навіть такій авторитарній системі робити мобілізацію. Він відповідає на це питання — не буду я ніяку мобілізацію проводити. В мене є ось такий ресурс. Може мова йти про сотні тисяч військовослужбовців корейських", – зазначив політолог.

Олексій Голобуцький

За словами Голобуцького, Путін також може використати присутність військових КНДР для внутрішньої пропаганди – зокрема, залучити їх до параду 9 травня у Москві.

Раніше "Телеграф" писав, що протягом пів року Росія намагалася заперечувати участь військових армії КНДР у бойових діях проти України. Лише наприкінці квітня одним з перших офіційно цю інформацію підтвердив начальник російського генштабу Валерій Герасимов.