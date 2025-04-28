Процес запущено? Як Трамп доб’є Росію і поверне Україні кордони 1991 року

Американський лідер переслідує свої інтереси, але вони цілком збігаються з нашими

На четвертому році повномасштабної війни з РФ Україна, попри територіальні та людські втрати, попри військово-політичний тиск Сполучених Штатів — стає стратегічно сильнішою. Київ вже не має такої великої залежності від Вашингтона, як це було 2022 року, тому може спокійно сприймати економічні ініціативи президента США Дональда Трампа, спромовані проти Росії.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, як час працює на Україну.

— Ви повинні розуміти: своєю економічною політикою Трамп добиває Росію. Ціна нафти буде падати, тому що вони (американці. — Ред.) запускають велику рецесію по всьому світу, яка і б'є по союзниках Росії — Ірану та Китаю, — каже політичний експерт.

Однак він зауважує, що це робиться не через бажання допомогти Україні. А це питання захисту національних інтересів США.

— Тому при падінні ціни нафту ще невідомо, що буде в Росії, причому це в цьому році може відбутися. І я говорю, що в України ростуть шанси отримати кордони 1991 року військово-політичним шляхом у першу чергу. Росіяни будуть настільки виснажені, що не матимуть ресурсів для підтримки власної країни, — припустив політолог.

Тим часом Україна виробляє власні далекобійні ракети, здатні бити по портах Російської Федерації, і їх ставатиме дедалі більше. А після ударів по портах Новоросійська та Усть-Луги експорт російської нафти впав на 15%. Тож критичний момент в економіці РФ наростає, каже експерт.

— За попереднього президента США [Джо Байдена] це було неможливо, бо у нього був "зелений перехід" (перехід до зеленої економіки, що передбачає використання відновлюваних джерел енергії, впровадження сталих виробничих систем та зменшення викидів СО2. — Ред.) і йому потрібна була російська нафта за високими цінами. Він давав можливості Росії вести війну нескінченно. У Трампа такого нема — він скасував всі ці зелені обмеження. Мовляв, глобальне потепління, зелена енергетика — це все вигадки демократів, — каже політолог.

За його словами, у Трампа нема жодних ніяких обмежень щодо виробництва власної нафти. І це є ключовою проблемою для Росії, оскільки барель європейської нафти Brent подешевшав до 60 доларів, а російська Urals — до 50.

— У них конфлікт інтересів фундаментальний з Трампом. Вони не можуть знайти спільну мову, хоч як би намагалися. Процес запущений, — підсумував Тарас Загородній.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", які великі козирі має Україна.