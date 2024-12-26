Мастхэв во время отключений: неожиданные способы сэкономить заряд на телефоне

Они позволят быть на связи как можно дольше

Во время отключений света, которые сейчас происходят из-за российских массированных атак, важно, чтобы батарея на телефоне всегда была заряжена. Если процентов остается не слишком много, есть некоторые способы, как сэкономить заряд.

"Телеграф" рассказывает о лайфхаках, которые помогут с этим. Они позволят держать заряд на телефоне как можно дольше.

Активация режима полета на телефоне. В этом случае отключаются все беспроводные интерфейсы, в том числе радиомодуль, Wi-Fi и Bluetooth, которые сильно разряжают батарею.

Измените заставку. Многие не знают, что яркие заставки быстро "поедают" батарею. Если сменить ее на полностью черные обои, то заряд продержится намного дольше.

Отключите звук и виброотклик клавиатуры. Это можно сделать в настройках вашего гаджета. Благодаря этому заряд продержится больше времени.

Напомним, ранее мы писали о том как зарядить ноутбук от повербанка. Этот лайфхак может помочь во время отключений света. Однако такая зарядка длится дольше, чем от сети.